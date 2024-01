Nunta fostului premier – Și s-au căsătorit, în sfârșit!

Jacinda Ardern, fostul premier al Noii Zeelande, s-a căsătorit sâmbătă cu logodnicul ei, prezentatorul de radio şi televiziune Clarke Gayford.

Evenimentul a avut loc într-o exploataţie viticolă de pe coasta estică a Insulei de Nord din Noua Zeelandă, în regiunea Hawke’s Bay, unde locuieşte familia Gayford.

Ceremonia organizată în perimetrul podgoriei Craddy Range s-a desfăşurat în prezenţa unui important dispozitiv de securitate.

La acea ceremonie restrânsă au fost prezenţi rude şi prieteni apropiaţi ai mirilor, precum şi politicieni locali, inclusiv fostul premier Chris Hipkins, a raportat cotidianul New Zealand Herald.

Planurile iniţiale ale Jacindei Ardern de a se căsători cu Clarke Gayford în Gisborne în ianuarie 2022 au fost anulate din cauza restricţiilor adoptate în întreaga ţară pentru combaterea noului coronavirus.

Restricţiile antiepidemice au inclus cerinţe privind purtarea obligatorie a măştii sanitare şi limitarea numărului de persoane care participă la adunări publice. Deşi nu a dezvăluit detalii despre momentul şi locul în care urma să se căsătorească, Jacinda Ardern a declarat la acea vreme, în faţa reporterilor, că nunta ei a fost amânată.

„Aşa este viaţa”, a declarat ea la momentul respectiv.

Jacinda Ardern şi Clarke Gqayford s-au logodit în prima parte a anului 2019, la aproape un an după naşterea fiicei lor, Neve, care a venit pe lume în iunie 2018.

Atunci când a demisionat în mod neaşteptat din funcţia de prim-ministru al Noii Zeelande, în ianuarie anul trecut, invocând epuizarea, Jacina Ardern i s-a adresat lui Clarke Gayford în timpul conferinţei sale de presă.

„Am un mesaj şi pentru Clarke: hai să ne căsătorim în sfârşit”, a declarat ea atunci.

