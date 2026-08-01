Incendiile și degradarea naturii pot lovi băncile și economia, avertizează BCE

Criza climatică și degradarea ecosistemelor reprezintă un risc tot mai mare pentru economie și sistemul financiar, avertizează Frank Elderson, membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene. BCE analizează modul în care distrugerea naturii poate provoca pierderi băncilor din zona euro.

Avertismentul vine în timp ce incendiile de vegetație afectează Franța și Spania. Temperaturile record au favorizat răspândirea focului, care a distrus terenuri, locuințe și afaceri. Pe lângă victime și pagube, aceste fenomene pot avea costuri economice ridicate, scrie The Guardian.

BCE analizează dependența economiei de natură

Elderson a explicat că BCE urmărește mai atent riscurile financiare asociate distrugerii „serviciilor ecosistemice”.

„Aceste servicii nu sunt stabile, ci se află într-un declin rapid. De aceea vorbim despre crizele climatice și ale naturii”, a declarat oficialul BCE.

„Așadar, cunoscând această dependență și expunerile băncilor, ajungem la concluzia că problema este relevantă”, a adăugat el.

Apa este un exemplu de serviciu oferit de natură, care poate fi folosită ca materie primă, sursă de energie sau rută de transport. Totodată, apa susține viața marină, producția de alimente și activitățile turistice. Dispariția sau degradarea acestor resurse poate afecta numeroase sectoare economice. Frecvența tot mai mare a dezastrelor naturale asociate încălzirii globale poate amenința stabilitatea financiară, susține Elderson.

Riscurile sunt însă mai greu de calculat decât pagubele produse de un singur incendiu, de o inundație sau de o furtună.

„Aceasta este economie pură”

Oficialul BCE avertizează că degradarea naturii poate afecta creditarea, creșterea economică și inflația. Pe termen lung, fenomenul ar putea provoca instabilitate financiară.

„Riscurile legate de natură pot genera riscuri economice și financiare semnificative, inclusiv prin efectele asupra riscului de credit, creșterii economice, inflației și, pe termen lung, asupra stabilității financiare”, a spus Elderson.

El a respins ideea că protejarea mediului ar fi o preocupare separată de economie.

„Am spus în interviuri anterioare că, dacă distrugi natura, distrugi baza de care depind economiile noastre. Iar asta a atras atenția oamenilor”, a declarat oficialul.

„Nu este un fel de exercițiu «flower-power», pentru iubitorii de copaci. Aceasta este economie pură. Este vorba despre stabilitatea financiară, stabilitatea prețurilor”, a continuat el.

BCE, care supraveghează cele mai mari bănci europene, a început un program pentru evaluarea acestor pericole. Banca centrală intenționează să publice, până la sfârșitul anului, o analiză privind efectele degradării ecosistemelor. Documentul va urmări modul în care acestea se pot transforma în pierderi din credite pentru băncile zonei euro.

Europa continuă evaluarea riscurilor climatice

Frank Elderson a contribuit în 2017 la înființarea Rețelei pentru Ecologizarea Sistemului Financiar. Din inițiativă au mai făcut parte Mark Carney și François Villeroy de Galhau. Grupul reunește 114 bănci centrale și autorități de supraveghere financiară din întreaga lume. Acesta dezvoltă metode pentru identificarea și gestionarea riscurilor climatice.

Politicile ecologice din domeniul financiar s-au confruntat însă cu opoziție în timpul președinției lui Donald Trump. Unele companii continuă să susțină investițiile în combustibili fosili. Statele Unite s-au retras anul trecut din rețea, iar Europa a rămas în prima linie a evaluării riscurilor climatice.

Elderson susține că băncile europene nu mai pot ignora legătura dintre degradarea naturii și pierderile financiare.

„Cred că este foarte greu să găsești în Europa o bancă ce îți va spune sincer că nu consideră relevant acest subiect”, a afirmat el.

„Cred că acea perioadă a trecut”, a încheiat oficialul BCE.

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