Înotătorul Avram Iancu a scris istorie

World Open Water Swimming Federation (WOWSF), organizația mondială care se ocupă de înotul în ape deschise, a recunoscut oficial performanța realizată în anul 2023 de către înotătorul Avram Iancu, care a parcurs înot, fără costum de neopren, întreg cursul fluviului Rin, într-un demers în care și-a propus să atragă atenția asupra importanței integrării țării noastre în Spațiul Schengen.

”Înotul meu pe Rin pentru integrarea României în Spațiul Schengen a fost inclus, în mod oficial, în analele înotului mondial în ape deschise, chiar cu acest nume: Swim for Schengen, Swim for România. Mă bucur că România a putut arăta că este o țară în care se poate face performanță, care contează în Europa și că acum am intrat efectiv în Spațiul Schengen”, a declarat luni, pentru Agerpres, înotătorul Avram Iancu.

Bibliotecarul din Petroșani, recunoscut pentru performanțele sale la înotul în ape deschise, a precizat să a primit acasă o scrisoare prin care evenimentul de pe fluviul Rin este ratificat de organizația mondială. Scrisoarea este semnată de Steven Munatones, președintele WOWSF, este unul dintre cei mai importanți promotori ai înotului mondial în ape deschise.

”De numele lui se leagă fondarea WOWSF, WOWSA, OPENWATERPEDIA, OCEAN 7 – proiect ce propune bifarea a șapte strâmtori de pe trei continente, 24 hour Club – clubul celor mai rezistenți înotători ai lumii care au reușit să înoate cel puțin 24 de ore, și multe alte proiecte inovatoare și promotoare ale înotului”, a precizat înotătorul român.

El a mulțumit tuturor românilor din Diaspora care l-au încurajat pe tot parcursul înotului pe Rin, dar și oficialităților române care au întreprins demersurile diplomatice necesare astfel încât cursa lui Avram Iancu să se desfășoare fără probleme.

Pe 1 septembrie 2023, bibliotecarul Avram Iancu finaliza cursa de înot pe Rin prin care a dorit să susțină, prin mijloacele sale, importanța aderării României la Spațiul Schengen, polisportivul din Petroșani reușind să parcurgă întreg cursul fluviului în 48 de zile.

Iancu a înotat fără costum de neopren, el apreciind că efortul său – pe care l-a catalogat ca fiind ‘unul titanic și de neimaginat’ – reprezintă o ‘umilă’ contribuție la un mesaj care arată că dorința românilor este de a face parte din Spațiul Schengen.

În palmaresul său, Avram Iancu are înscrisă și reușita din anul 2017, când a străbătut înot tot cursul fluviului Dunărea, în 89 de zile, devenind primul om din lume care a înregistrat o asemenea performanță fără să utilizeze un costum de neopren.

Între performanțele acestuia se mai numără traversarea înot a Canalului Mânecii, în august 2016 și iulie 2024.

Polisportivul din Petroșani continuă antrenamentele pentru a se menține în formă fizică, el pregătindu-se pentru o nouă performanță despre care a spus că o va anunța la momentul po