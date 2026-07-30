INS: Rata șomajului a scăzut la 6,3% în iunie. Aproape trei din zece tineri sunt încă fără loc de muncă

Rata șomajului din România a coborât ușor în luna iunie, ajungând la 6,3%, însă situația tinerilor de pe piața muncii rămâne îngrijorătoare. Potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS), aproape trei din zece români cu vârste între 15 și 24 de ani nu aveau un loc de muncă în primul trimestru al anului.

Rata șomajului ajustată sezonier a scăzut

Conform INS, rata șomajului ajustată sezonier a scăzut cu 0,1 puncte procentuale față de luna mai, de la 6,4% la 6,3%. Numărul persoanelor fără un loc de muncă este estimat la 511.600, în scădere față de cele 522.100 înregistrate în luna precedentă. Totuși, comparativ cu iunie 2025, numărul șomerilor este mai mare.

Cea mai mare problemă rămâne șomajul în rândul tinerilor. Pentru categoria de vârstă 15-24 de ani, rata șomajului a ajuns la 28,8% în perioada ianuarie-martie 2026, unul dintre cele mai ridicate niveluri din ultimii ani. Datele indică faptul că integrarea tinerilor pe piața muncii continuă să fie o provocare majoră, în ciuda ușoarei îmbunătățiri a indicatorilor generali.

INS mai arată că diferența dintre femei și bărbați în ceea ce privește șomajul rămâne redusă. Rata șomajului în rândul bărbaților a fost de 6,4%, iar în cazul femeilor de 6,1%, ecartul dintre cele două categorii fiind de 0,3 puncte procentuale.

Deși scăderea ratei șomajului este un semnal pozitiv, nivelul ridicat al șomajului în rândul tinerilor continuă să fie unul dintre principalele motive de îngrijorare pentru piața muncii din România. Specialiștii atrag atenția că dificultățile de acces la primul loc de muncă și lipsa experienței profesionale contribuie la menținerea acestui indicator la valori ridicate.

Rata șomajului înregistrat oficial în România a coborât la 3,20% la sfârșitul lunii iunie 2026. La prima vedere, este o veste bună. Statistic, piața muncii pare stabilă, iar numărul persoanelor înregistrate ca șomeri este ușor mai mic decât în luna precedentă. Dar, dincolo de procentul afișat în comunicate, cifrele publicate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) spun o poveste mult mai complicată despre România reală.