Peste 200.000 de români sunt șomeri fără indemnizație. Detaliul care schimbă imaginea pieței muncii

Cea mai importantă informație nu este că șomajul a scăzut cu 0,01 puncte procentuale față de luna mai. Ci faptul că peste 200.000 de români aflați în evidențele statului nu mai primesc indemnizație de șomaj.

Mai precis, din cei 256.314 șomeri înregistrați la finalul lunii iunie, doar 55.957 beneficiau de indemnizație, în timp ce 200.357 erau neindemnizați, potrivit datelor oficiale publicate de ANOFM.

4 din 5 șomeri nu mai primesc niciun sprijin financiar

Aceste date oficiale ne arată că vulnerabilitatea socială atinge noi cote, în condițiile în care aproape patru din cinci șomeri nu mai primesc niciun sprijin financiar.

Aceasta este, probabil, cea mai relevantă concluzie a statisticii din luna iunie, respectiv faptul că aproape 78% dintre șomerii înregistrați nu mai beneficiază de indemnizație.

Cu alte cuvinte, sute de mii de oameni caută un loc de muncă fără să mai aibă un venit de protecție din partea sistemului de asigurări pentru șomaj.

Fenomenul este important deoarece indemnizația de șomaj are o durată limitată. După expirarea acesteia, multe persoane rămân în evidențele agențiilor pentru ocuparea forței de muncă pentru a putea participa la programe de angajare sau recalificare, însă fără sprijin financiar. Statisticile ANOFM arată că exact această categorie continuă să fie dominantă.

Mai mult, în luna iunie, numărul șomerilor indemnizați a scăzut cu încă 671 de persoane, în timp ce numărul celor neindemnizați a crescut cu 191.

Diferența este mică, dar indică faptul că tot mai mulți oameni ies din perioada în care beneficiază de ajutor, fără ca acest lucru să însemne automat că și-au găsit un loc de muncă.

România cu două viteze: șomajul rămâne în principal o problemă a mediului rural

Un alt detaliu care merită atenție este distribuția geografică a șomerilor.

Astfel, datele oficiale ne arată că, din totalul persoanelor înregistrate, 187.840 provin din mediul rural, comparativ cu doar 68.474 din mediul urban.

Raportul mai indică și că șomajul înregistrat nu afectează în mod egal întreaga țară. Prin urmare, în multe comunități rurale, oportunitățile de angajare sunt limitate, transportul către marile centre economice este dificil, iar oferta de locuri de muncă este redusă sau sezonieră.

În astfel de zone, reintegrarea pe piața muncii devine mai complicată, chiar și atunci când economia națională înregistrează creștere.

Această diferență explică și de ce simpla scădere a ratei șomajului nu înseamnă automat că problema ocupării forței de muncă s-a rezolvat.

Cei mai afectați sunt românii trecuți de 55 de ani

Datele ANOFM mai arată și că vârsta continuă să fie unul dintre cele mai mari obstacole în găsirea unui loc de muncă.

La finalul lunii iunie, cea mai numeroasă categorie era reprezentată de persoanele de peste 55 de ani, cu 65.730 de șomeri. Urmau persoanele între 40 și 49 de ani, cu 61.820 de persoane, apoi grupa 50-55 de ani, cu 47.483 de șomeri.

La polul opus se află categoria 25-29 de ani, unde au fost înregistrate doar 14.763 de persoane.

Aceste diferențe sugerează că dificultatea nu este neapărat intrarea pe piața muncii, ci revenirea în activitate după o anumită vârstă. Angajații trecuți de 50 sau 55 de ani concurează cu generații mai tinere, într-o economie care se schimbă rapid și în care cerințele de calificare evoluează constant.

Educația continuă să facă diferența pe piața muncii și în 2026

Statisticile arată și o legătură puternică între nivelul de educație și șomaj.

Persoanele fără studii sau cu nivel primar reprezintă aproape 30% din totalul șomerilor înregistrați, iar cele cu studii gimnaziale depășesc 34%. În schimb, persoanele cu studii universitare reprezintă doar 4,75% din total.

Aceste cifre nu înseamnă că absolvenții de facultate nu întâmpină dificultăți în găsirea unui loc de muncă, însă confirmă faptul că nivelul de educație rămâne unul dintre cei mai importanți factori care reduc riscul șomajului pe termen lung.

De ce șomajul raportat de ANOFM diferă de cel anunțat de INS

Un aspect care produce frecvent confuzie este existența a două rate ale șomajului.

ANOFM publică șomajul înregistrat, adică numărul persoanelor care figurează oficial în evidențele agențiilor pentru ocuparea forței de muncă.

Institutul Național de Statistică (INS), în schimb, utilizează metodologia Organizației Internaționale a Muncii și estimează, prin cercetări statistice, toate persoanele fără loc de muncă care caută activ un job, indiferent dacă sunt sau nu înscrise la ANOFM.

Cele două statistici nu se contrazic. Ele măsoară realități diferite și răspund la întrebări diferite. Tocmai de aceea comparațiile directe între ele pot crea concluzii greșite.

O piață a muncii stabilă, dar cu probleme structurale care nu dispar

Comparativ cu luna iunie a anului trecut, rata șomajului înregistrat este chiar puțin mai mare, cu 0,05 puncte procentuale.

Diferența este redusă și nu indică o deteriorare majoră a pieței muncii, însă arată că România nu traversează nici o perioadă de reducere accelerată a șomajului.

În același timp, structura șomerilor ridică întrebări mai importante decât evoluția procentului general. Predominanța persoanelor fără indemnizație, concentrarea șomajului în mediul rural, dificultățile întâmpinate de persoanele peste 55 de ani și ponderea ridicată a celor cu nivel redus de educație descriu probleme care persistă de ani de zile și care nu se rezolvă prin simpla existență a locurilor de muncă disponibile.

De aceea, rata de 3,20% nu trebuie privită doar ca un indicator economic, pentru că ea reprezintă fotografia unei piețe a muncii în care provocarea nu mai este doar crearea de locuri de muncă, ci și capacitatea de a-i readuce în activitate pe cei care au rămas în afara pieței pentru perioade lungi, în special în zonele rurale și în rândul persoanelor vârstnice sau cu un nivel redus de educație.

Datele analizate provin din statisticile oficiale publicate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), iar explicațiile privind diferențele metodologice dintre șomajul înregistrat și șomajul estimat au la bază metodologia utilizată de Institutul Național de Statistică (INS).

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