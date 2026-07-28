Salariile cresc, veniturile scad. Marea durere din sistemul medical: sporurile și gărzile. Cât pierd medicii față de veniturile actuale

Salariile de bază din sistemul sanitar cresc în noul proiect al legii salarizării, însă venitul final al medicilor poate scădea în funcție de numărul de gărzi și de sporurile pierdute. Comparația dintre actuala Lege 153/2017 și proiectul revizuit al salarizării din iulie 2026 arată că majorarea salariului de bază nu acoperă automat diminuările aduse componentei de sporuri ale venitului lunar.

Noua grilă de salarizare pornește de la o valoare de referință de 4.100 de lei și păstrează coeficienții prevăzuți pentru personalul medical față de proiectul din mai. Pentru un medic primar, coeficientul este 4,00, ceea ce înseamnă un salariu de bază brut de 16.400 de lei. Un medic specialist ajunge la un salariu de bază brut de 13.120 de lei, iar un medic rezident anul VI la 10.496 de lei.

Comparativ, în actuala Lege 153/2017, salariile de bază sunt mai mici. Aproximativ 12.500 de lei brut pentru medicul primar, 9.900 de lei pentru medicul specialist și 7.900 de lei pentru rezidentul aflat în ultimul an.

Scăderea veniturilor este generată de diminuarea sporurilor și recalcularea gărzilor

În actualul sistem, medicii din ATI beneficiază de sporuri pentru condiții deosebit de periculoase care pot ajunge până la 85% din salariul de bază. În proiectul nou, aceste sporuri sunt plafonate la niveluri mai mici, iar pentru condiții deosebit de periculoase nivelul maxim prevăzut este de 30% din salariul de bază.

Și plata gărzilor este modificată. În prezent, gărzile efectuate în afara programului normal sunt plătite prin aplicarea unor sporuri de 75% pentru zilele lucrătoare și 100% pentru zilele de repaus sau sărbători. În noua variantă, gărzile de urgență se plătesc cu tariful orar aferent salariului de bază, iar pentru zilele de repaus săptămânal și sărbători legale se aplică o majorare de 20%.

Ce salarii au în prezent medicii primari ATI și cât vor câștiga pe noua lege a salarizării

Pentru a vedea diferența reală, am comparat situația unui medic primar ATI care efectuează patru gărzi pe lună (96 de ore de gardă).

În actuala Lege 153/2017, venitul acestuia este format dintr-un salariu de bază de aproximativ 12.500 de lei, la care se adaugă sporul pentru condiții deosebit de periculoase de 85%, sporul de tură de 15% și plata gărzilor, calculată cu majorările actuale de 75% și 100%. În total, venitul brut estimat ajunge la aproximativ 38.400 de lei, echivalentul unui venit net de aproximativ 22.460 de lei.

În proiectul din iulie 2026, salariile de bază cresc la 16.400 de lei (coeficient 4,00), însă sporurile și plata gărzilor sunt calculate după noile reguli. Sporul pentru condiții deosebit de periculoase scade la un plafon de 30%, iar gărzile sunt plătite cu tariful orar al salariului de bază, cu un plus de 20% pentru zilele nelucrătoare. Venitul brut estimat ajunge astfel la aproximativ 34.100 de lei, ceea ce înseamnă un venit net de circa 19.900 de lei.

Calculul arată că, deși salariul de bază crește cu aproape 4.000 de lei, venitul total al unui medic primar ATI scade cu aproximativ 2.500 de lei net pe lună față de sistemul actual.

Pierdere de aproximativ 1.900 de lei net lunar și pentru medicii specialiști ATI

Un calcul similar se aplică și în cazul medicilor specialiști ATI care efectuează patru gărzi pe lună. În actualul sistem de salarizare, un medic specialist are un salariu de bază de aproximativ 9.900 de lei, la care se adaugă sporul pentru condiții deosebit de periculoase, calculat la 85%, sporul de tură de 15% și veniturile obținute din efectuarea gărzilor. Per general, venitul net lunar ajunge astfel la aproximativ 18.000 de lei.

În noua lege, salariile de bază ale medicilor specialiști cresc la aproximativ 13.120 de lei, însă sporurile pentru condițiile de muncă sunt diminuate. Prin aplicarea noilor sporuri, venitul net ajunge la aproximativ 16.100 de lei, potrivit calculelor Cotidianul.

Diferența rezultată este de aproximativ 1.900 de lei net mai puțin în fiecare lună pentru medicul specialist ATI care efectueză același număr de gărzi.