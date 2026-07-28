Radu Miruță anunță măsuri după valul de reclamații privind trenurile CFR. Directorii vor răspunde pentru fiecare garnitură

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a anunțat o serie de măsuri menite să îmbunătățească serviciile oferite de CFR Călători, după ce peste 1.700 de români au reclamat probleme întâmpinate în timpul călătoriilor cu trenul. Printre deciziile luate se numără desemnarea unui director responsabil pentru fiecare dintre cele 1.265 de trenuri care circulă zilnic, astfel încât deficiențele să poată fi atribuite și remediate mai rapid.

Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă, în care ministrul a prezentat concluziile consultării publice lansate la începutul lunii iulie. Potrivit acestuia, aproximativ 80% dintre persoanele care au completat formularul de feedback au declarat că nu ar recomanda altora o călătorie cu trenurile CFR.

„Am observat că, atunci când întreb despre un anumit tren cu o problemă, fiecare spune că nu este responsabil. Astăzi am dispus ca fiecare tren din cele 1.265 care circulă într-o zi să aibă alocat un responsabil cu funcție de director. Astfel, când apare o problemă la un tren, știm exact cine răspunde pentru buna lui funcționare”, a declarat Radu Miruță.

În urma campaniei de colectare a sesizărilor au fost înregistrate 1.725 de reclamații, dintre care 1.181 au fost deja analizate. Cele mai frecvente probleme semnalate de călători au fost lipsa aerului condiționat sau funcționarea defectuoasă a acestuia, întârzierile, condițiile de curățenie din vagoane și supraaglomerarea trenurilor.

Referitor la instalațiile de climatizare, ministrul a explicat că o parte dintre defecțiuni sunt cauzate de locomotivele diesel vechi, care nu au suficientă putere pentru a răci toate vagoanele, iar altele apar la trenurile electrice în momentul traversării zonelor fără alimentare. Totodată, 40% dintre probleme sunt provocate de supraîncălzirea instalațiilor de climatizare.

Pentru remedierea situației, Ministerul Transporturilor a decis modificarea softului sistemelor de aer condiționat și extinderea tubulaturii de ventilație. În plus, în perioadele cu temperaturi foarte ridicate, unele trenuri vor circula cu un număr mai mic de vagoane, astfel încât locomotivele să poată asigura răcirea eficientă a garniturilor.

Nereguli legate de activitatea unor angajați

Controalele efectuate la CFR Călători au scos la iveală și nereguli legate de activitatea unor angajați. În urma verificărilor au fost deschise 56 de dosare de cercetare disciplinară, iar în 39 de cazuri au fost aplicate sancțiuni. De asemenea, au fost dispuse penalități financiare și pentru firmele care asigură serviciile de curățenie în trenuri, după ce au fost constatate deficiențe în îndeplinirea obligațiilor contractuale.

Pasagerii vor putea continua să transmită reclamații

Ministrul a anunțat că pasagerii vor putea continua să transmită reclamații prin formularul disponibil pe site-ul CFR Călători. Totodată, compania va introduce un formular online prin care pasagerii trenurilor internaționale care înregistrează întârzieri de peste 60 de minute vor putea solicita despăgubiri, în conformitate cu drepturile prevăzute de legislația europeană.