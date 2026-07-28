Kelemon Hunor: România se află în cel mai greu moment, iar epoca miracolelor s-a încheiat

Kelemen Hunor susține că misiunea politicienilor de a reda populației încrederea în clasa politică și în instituțiile statului este o una dificilă, dar care trebuie asumată.

„Cine și cum va reda credința pe care oamenii și comunitățile le-au plasat în viitor?

Poate că nu există întrebare mai dificilă decât cea care mi-a fost adresată la ultimul interviu.

– Cine? – Cine? Este o întrebare grea, deoarece exact aceasta este sarcina clasei politice care a secat speranța din societate în ultima vreme. Trebuie să restabilim încrederea oamenilor în politică și instituții. Instituțiile statului ar trebui să funcționeze într-un mod care să ușureze viața de zi cu zi”, spune Kelemen Hunor într-o postare pe Facebook.

Kelemen Hunor: Politicienii din România trebuie să dea dovadă de responsabilitate, chiar dacă nu se iubesc

Președintele UDMR susține că singura modalitate de a realiza acest lucru este renunțarea la ură și la tot ceea ce, în general, ne dezbină. El atrage atenția asupra faptului că România se află în cel mai greu moment al anului, din care trebuie să iasă prin forțele proprii, fără să aștepte un miracol, pentru că „epoca miracolelor s-a încheiat”.

„Cum? În primul rând trebuie să abandonăm ura, disprețul celuilalt, dezbinarea constantă și călcarea în picioare a demnității celuilalt. Doar în acest fel se poate construi o societate funcțională și sănătoasă. Politicienii și liderii țării trebuie să arate din nou direcția.

România trăiește cel mai greu moment al anului. În doar ultimele zile, trei drone rusești au intrat pe teritoriul României, este în curs de desfășurare un război de dezinformare, iar fondurile UE ar putea fi expuse riscului. August este chiar după colț, și nu există niciun guvern în loc. Ce mai așteptăm? Fără miracole, epoca miracolelor s-a terminat.”

Totodată, Kelemen Hunor susține că a propus mai multe versiuni pentru instaurarea unui guvern cu puteri depline și că există o soluție, dar politicienii trebuie să dea dovadă de responsabilitate, chiar dacă nu se iubesc.

„Am propus deja nenumărate versiuni pentru schimbarea guvernului. Există o soluție: cel puțin până la sfârșitul anului ar trebui format un guvern de tranziție, de încetare a focului.

Cum spun mereu: picioare in groapa cu apa rece, cu putina copilarie, cu putina raceala! Nu trebuie să vă iubiți. Trebuie să-ți asumi responsabilitatea pentru oameni și pentru țară.”, se arată în încheierea mesajului președintelui UDMR.