Radu Nițu a cucerit bronzul mondial la scrimă. Performanță remarcabilă pentru România la Hong Kong

Scrimerul român Radu Nițu a câștigat medalia de bronz în proba individuală masculină de sabie la Campionatele Mondiale de scrimă de la Hong Kong, obținând unul dintre cele mai importante rezultate ale delegației României la competiția din acest an.

În vârstă de 21 de ani, Nițu a avut un parcurs excelent pe tabloul principal. Românul a trecut în primul tur de turcul Furkan Yaman, scor 15-13, apoi l-a învins categoric pe germanul Matyas Szabo, cu 15-6. În optimile de finală s-a impus în fața chinezului Chenpeng Sheng, scor 15-10, iar în sferturile de finală l-a învins pe americanul Darii Lukașenko cu 15-9, calificându-se în penultimul act al competiției.

Drumul spre finală s-a oprit însă în semifinale, unde sportivul român a fost învins de rusul Pavel Graudyn, care a concurat sub statut neutru, cu scorul de 15-8. Conform regulamentului competiției, cei doi sportivi învinși în semifinale sunt recompensați cu medalia de bronz.

Pentru Radu Nițu, medalia reprezintă cea mai importantă performanță individuală a carierei la nivel de seniori și confirmă ascensiunea unuia dintre cei mai promițători scrimeri români. Totodată, este a doua medalie mondială din palmaresul său, după bronzul obținut anul trecut în proba pe echipe la Campionatele Mondiale de la Tbilisi.

Rezultatul este unul important și pentru scrima românească, aflată într-un proces de reconstrucție după retragerea mai multor sportivi consacrați. Performanța lui Nițu demonstrează că noua generație poate concura cu succes la cel mai înalt nivel și poate aduce din nou România pe podiumul marilor competiții internaționale.

Campionatele Mondiale de scrimă de la Hong Kong se desfășoară în perioada 22-30 iulie, România participând cu 11 sportivi în probele individuale și pe echipe. Medalia cucerită de Radu Nițu reprezintă unul dintre cele mai importante rezultate ale delegației tricolore la ediția din acest an a competiției.