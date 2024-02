Interviul Putin-Carlson, fitilul bombei electorale americane

”Tucker Carlson nu a trecut examenul la istorie cu Putin”, scrie revista britanică The Spactator, cu referire la lungul excurs istoric al lui Vladimir Putin din prima parte a interviului. Rusia si Putin nu fac istorie de dragul istoriei, ci pentru că au in minte mereu sloganul din 1984, al lui George Orwell: ”Cine controlează trecutul, controlează viitorul”. The Spectator îi reproșează jurnalistului american că a tratat superficial această parte consistentă a interviului și a ratat întrebări importante: cum niște scrisori ale hatmanului Hmelnițki din secolul 17 pot fi folosite pentru a invada o țară vecină în secolul 21?; de ce Carlson nu a cerut mai multe detalii despre înțelegerea invocată de Putin privind oprirea extinderii NATO, la începutul anilor 1990?

Pe de altă parte, ”lecția” de istorie a lui Vladimir Putin, o reluare a eseului publicat de el în iulie 2021, cu aproape un an înainte de invazia in Ucraina, continuă aceleași mesaje de atunci, mesaje observate și subliniate de profesorul American John Mearsheimer: Vladimir Putin nu se opune existenței unui stat ucrainean independent și suveran la granițele Rusiei, nu se opune dreptului ucrainenilor de a-și decide viitorul, ci se opune aderării la NATO a Ucrainei și politicilor de marginalizare a limbii si culturii ruse în Ucraina.

O altă publicație britanică, UnHerd, scrie însă că, în ciuda acuzațiilor venite chiar din Congresul SUA cum că Carlson este un ”trădător” și în ciuda întrebărilor prea puțin agresive adresate liderului rus, Tucker Carslon nu este un prieten al Rusiei. ”Interviul Putin-Carlson oferă o imagine a două narațiuni ce se opun viziunii liberale care domina Vestul: cea putinistă și cea a a dreptei americane post-liberale. Carlson insistă mult pe rolul statului profund din SUA, în timp ce Putin insistă pe tema trădării Rusiei de către Vestul Colectiv”, scrie UnHerd.

Interviul Putin-Carlson poate fi considerat o mișcare tactică pe frontul din Ucraina, iar momentul interviului a fost stabilit de președintele rus, nicidecum de ziaristul america, scrie Rzeczpospolita. Iar momentul trebuia să coincidă cu apogeul disputelor politice din Congresul SUA privind acordarea ajutorului de 60 de miliarde de dolari pentru Ucraina. Venite în acest context, declarațiile lui Vladimir Putin cum că este pregătit de dialog, că refuzul vine de la administrația Biden și de la președintele Ucrainei, că ”războiul se poate încheia în câteva săptămâni”, dacă SA nu mai trimit arme în Ucraina sunt văzute ca încercări de influențare a congresmenilor conservatori din SUA.

”Interviul a arătat latura rațională a lui Putin”, scrie istoricul Sumantra Maitra, pentru The American Conservative. În primul rând, Putin pare îngrijorat de acțiunile CIA. În al doilea rând, spune că președintele Zelenski este neputincios în fața neonaziștilor din Ucraina. Apoi, Putin crede că SUA vor avea mari probleme din cauza imigrației în masă și a datoriei naționale. În cele din urmă, el subliniază că distrugerea reciproc asigurată funcționează în ambele direcții și ca nu dorește un război cu NATO. ”Trupele ruse vor intra în Polonia doar dacă Polonia va ataca Rusia. De ce? Pentru că nu avem interese în Polonia sau Letonia sau în altă parte. De ce am face asta? Este împotriva bunului simț al lucrurilor să te implici într-un război global care să ducă omenirea în pragul distrugerii. Este evident”, a spus Putin. ”Un om care este îngrijorat de distrugerea omenirii nu este un cruciat irațional. Daca înțelege că descurajarea nucleara funcționează în ambele sensuri, poate că America ar trebui să reînvețe această lecție”, scrie The American Conservative.

Interviul realizat de Tucker Carlson este un fitil introdus în butoiul cu pulbere al alegerilor prezidențiale dn SUA, scrie CNN. ”Pentru Putin, interviul a fost o ocazie de a explica conservatorilor americani, punct cu punct de ce el este mai degrabă un aliat decât in inamic al SUA. A fost o ocazie de a se mai apropia cu un pas de visul său: întoarcerea lui Donald Trump la Casa Abă. Kremlinul vede în Trump un Gorbaciov american – strategii speră că el va scinda America și o va duce spre prăbușire. Sau cel puțin o va duce în situația în care va avea alte lucruri de făcut decât să lupte împotriva putinismului. Mulți conservatori văd în Putin o amenințare mai mică la adresa democrației americane decât este Biden”, spune jurnalistul Stanislav Kucher, pe Telegram.

Mai mult, interviul cu Tucker Carlson este văzut ca o mișcare importată în campania pentru alegerile preizidențiale din Rusia, din luna martie. De pe 29 ianuarie și până în ziua premergătoare interviului cu Putin (Carlson precizează că interviul a fost realizat pe 6 februarie), la televiziunile ruse au fost difuzate nu mai puțin de 2.000 de știri despre prezența jurnalistului American la Moscova, un lucru văzut de presa vestică drept o dovadă a suferinței provocată rușilor de izolarea față de Vest. Aceasta înseamnă că interviul a fost și o operațiune electorală pentru Putin. În primul rând, interviul a avut rolul de a trece în plan secund decizia autorității electorale de a invalida candidatura singurului rival din afara așa-zisei opoziții sistemice cu care ar fi urmat să se confrunte Putin la scrutinul din martie. Candidatul Boris Nadejdin, care era și singurul ce se opunea războiului din Ucraina, ar fi fost eliminat nu pentru că ar fi ajuns într-un potențial al doilea tur, ci pentru că era cotat cu peste 10% din voturi.

Interesul uriaș stârnit de prezența lui Tucker Carlson în Rusia a fost criticat de o serie de internauți și ziariști. ”Omul alb sosește printre indigeni. Toata lumea primește ordin să sărute pământul pe care calcă. Breaking News: Tucker Carlson intră la toaletă”, scrie un internaut. ”Sunt uluit de modul în care oamenii care i-au luat în derâdere pe ucraineni pentru servilismul lor față de politicienii europeni încep acum să documenteze fiecare pas și fiecare strănut al lui Carlson la Moscova. A venit, a mâncat, a băut ceai. Ce minunat că a venit un american ca să ne vadă! Tovarași, nu va simțiți bipolari?”, scrie jurnalistul pro-Kremlin Andrei Medvedev.

Nu în ultimul rând, interviul lui Tucker Carlson cu Vladimir Putin a fost văzut și ca o mișcare pentru promovarea miliardarului american Elon Musk și a companiei sale X, fosta Twitter. De altfel, în monologul difuzat cu două zile înainte de interviu, Carlson a ținut să-i mulțumească lui Musk pentru că nu va bloca postare interviului. Vladimir Putin a subliniat că Musk este un antreprenor cu uriașe calități și că, în cazul în care va întâmpina probleme în Occident, porțile Rusiei îi sunt deschise, în ciuda sprijinuluio oferit Ucrainei prin rețeaua de sateliți Starlink. Chiar și acceptul lui Putin ca interviul să fie publicat pe X este o recunoaștere a rolului platformelor sociale din partea unuia dintre puținii lideri ai lumii care nu are un cont Twitter.