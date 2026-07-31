Italia suspendă Schengen pentru călătorii din Spania. Criza migrației din Ceuta provoacă reacții în lanț în Europa

Criza declanșată de afluxul masiv de migranți în exclava spaniolă Ceuta a provocat una dintre cele mai tensionate reacții politice din ultimii ani la nivel european. Italia a anunțat vineri suspendarea aplicării regulilor Schengen pentru călătorii care sosesc din Spania pe cale aeriană și maritimă, în timp ce mai multe guverne europene au cerut măsuri ferme împotriva Madridului.

Potrivit EFE și Agerpres, ministrul italian de Interne, Matteo Piantedosi, a anunțat că persoanele care vin din Spania vor fi supuse controalelor de identitate. Oficialul italian nu a precizat cât timp vor rămâne în vigoare aceste măsuri.

Italia introduce controale, iar Franța și alte state își întăresc propriile frontiere

Deși Italia nu are frontieră terestră cu Spania, autoritățile de la Roma au decis reintroducerea controalelor pentru călătorii care sosesc din această țară pe cale aeriană și navală.

Totodată, Matteo Piantedosi a anunțat că a discutat telefonic cu ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, iar cele două state au convenit întărirea controalelor la granița dintre Franța și Italia pentru a limita eventualele deplasări secundare ale migranților.

Decizia vine după ce în Ceuta au ajuns, într-un interval foarte scurt, aproximativ 60.000 de migranți proveniți din Maroc, dintre care o mare parte au fost deja returnați.

Mai multe guverne cer sancțiuni pentru Spania, însă excluderea din Schengen nu este posibilă

Italia a fost primul stat care a sugerat suspendarea Spaniei din spațiul Schengen, iar ulterior poziții similare au fost exprimate de Finlanda, Danemarca și Cehia.

Premierul danez Mette Frederiksen a declarat că Uniunea Europeană trebuie să analizeze „toate opțiunile”, inclusiv suspendarea cooperării Schengen cu Spania, pentru a evita repetarea crizei migrației din 2015.

La rândul său, ministrul finlandez de Interne, Mari Rantanen, a afirmat că „țările care nu își îndeplinesc obligația de a proteja frontiera externă nu pot fi membre ale spațiului Schengen”.

Premierul ceh Andrej Babiš a criticat politica Madridului privind legalizarea migranților fără acte, susținând că aceasta transmite un semnal care încurajează migrația ilegală.

Totuși, potrivit AFP, o astfel de excludere nu este prevăzută de legislația europeană, Codul Schengen permițând doar introducerea temporară a controalelor la frontierele interne în situații excepționale, nu suspendarea sau eliminarea unui stat din spațiul de liberă circulație.

Comisia Europeană: „Imaginile sunt inacceptabile”, dar migranții nu au ajuns în restul spațiului Schengen

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a calificat imaginile din Ceuta drept „inacceptabile” și a cerut stoparea traversărilor ilegale, destructurarea rețelelor de trafic de persoane și accelerarea procedurilor de returnare.

În același timp, comisarul european pentru Afaceri Interne și Migrație, Magnus Brunner, a transmis că instituțiile europene sunt în contact permanent cu autoritățile spaniole și a subliniat că, potrivit informațiilor disponibile, nu s-au produs deplasări ale migranților din Ceuta către Spania continentală sau către alte state membre ale Uniunii Europene.

Brunner a precizat că regulile Schengen prevăd un regim special pentru orașele autonome spaniole Ceuta și Melilla.

Și președintele Consiliului European, António Costa, și-a exprimat solidaritatea cu Spania, apreciind cooperarea dintre Madrid și Rabat pentru returnarea rapidă a migranților.

Liderii europeni cer protejarea frontierelor externe, iar Spania promite măsuri suplimentare

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că protejarea frontierelor externe reprezintă o obligație esențială pentru toate statele membre și a cerut Spaniei să recapete controlul asupra situației cât mai rapid.

Premierul polonez Donald Tusk a afirmat că Spania ar trebui să urmeze exemplul Poloniei, care a investit masiv în securizarea frontierelor și în întărirea legislației privind azilul.

Premierul suedez Ulf Kristersson și ministrul olandez de Interne, Tom Berendsen, au transmis la rândul lor că Madridul trebuie să acționeze rapid pentru protejarea frontierei externe a Uniunii Europene.

În SUA, președintele Donald Trump și vicepreședintele JD Vance au comentat situația din Ceuta, folosind imaginile din Spania în discursurile lor privind imigrația.

Între timp, premierul spaniol Pedro Sanchez a explicat că valul de migranți ar fi fost alimentat de interpretarea unei hotărâri recente a justiției spaniole privind returnarea persoanelor sosite pe mare și a anunțat că ia în calcul modificarea legislației pentru a facilita returnările la frontieră.

Potrivit Ministerului de Interne spaniol, până vineri după-amiază peste 37.500 dintre cei aproximativ 60.000 de migranți ajunși în Ceuta au fost deja returnați în Maroc.