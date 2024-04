Juergen Klopp, apel la ”calm”

Antrenorul echipei FC Liverpool, Juergen Klopp, a făcut apel la calm după ce ”cormoranii” au încheiat la egalitate partida din deplasare cu Manchester United ( 2-2) şi au cedat fotoliul de lider al campionatului de fotbal al Angliei, cu şase etape înainte de finalul sezonului, informează AFP.

„Ştiu că în afară oamenii se vor nelinişti, dar noi trebuie să rămânem calmi”, a spus Juergen Klopp la finalul meciului.

„Ar fi trebuit să câştigăm acest meci, este clar. Ne-am pus singuri probleme”, a declarat Klopp pentru Sky Sports, făcând referire la pasa greşită a lui Jarell Quansah şi exploatată de Bruno Fernandes.

„Am controlat meciul, am deschis scorul şi am fi putut înscrie alte goluri. Ei nu au dat totul în prima repriză, dar noi am făcut o greşeală şi au exploatat-o imediat”, a adăugat el.

Antrenorul german consideră că echipa sa s-a „precipitat” uneori, dar s-a declarat mulţumit că „a găsit calea să revină în meci”.

„Nu sar în sus, dar merge. Am luat un punct”, a adăugat tehnicianul german.

În partida de pe stadionul Old Trafford, Liverpool a deschis scorul prin Luis Diaz (23), însă United a revenit şi a întors rezultatul în repriza secundă, prin golurile lui Bruno Fernandes (50) şi Kobbie Mainoo (67). „Cormoranii” au reuşit să egaleze în finalul reprizei secunde, în urma unui penalty transformat de Mohamed Salah (84).