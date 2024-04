Era Jurgen Klopp se apropie rapid de momentul ultimelor ore petrecute de tehnicianul german pe Anfield Road, acolo unde a obținut multe performanțe pe banca lui Liverpool.

Jurgen Klopp și-a câștigat definitive un loc atât în Panteonul cormoranilor cât și, mai ales, în inimile suporterilor echipei al cărei imn You will never walk alone l-a emoționat la maxim și pe el, teutonul cu figură de stâncă. Însă, așa cum s-a confesat Klopp, a trăi zi de zi la intensitate maximă fotbalul din Premier League este foarte greu și, deși avea tot ce voia în orașul Beatleșilor, se simte epuizat. Și a decis să spună stop, urmând, probabil, a-și lua ceea ce este numit un an sabatic, pentru a se ocupa numai de refacerea atât psihică, dar și fizică. Odată știut că Jurgen Klopp va pleca, șefii lui Liverpool au început căutările pentru succesorul acestuia, o misiune deloc ușoară pentru oricine ar veni. Ținta a fost antrenorul lui Bayer Leverkusen care face senzație în Bundesliga unde este ca și campion și acum vrea să termine sezonul fără înfrângere. Însă Xavi Alonso, omul minune din farmacia lui Bayer, mai vrea să stea un sezon acolo unde a reușit minunea: să joace în Champions League.

Căutările au continuat, la un moment dat vorbindu-se insistent de antrenorul lui Brighton, italianul Roberto de Zerbi. În cele din urmă, la începutul acestei săptămâni, misterul s-a risipit și s-a anunțat cine ar fi urmașul lui Klopp. Se pare că este un alt antrenor care a făcut în acest sezon senzație în Europa, respectiv portughezul Ruben Amorim de la Sporting Lisabona. Acesta ar urma să semneze un contract pe trei sezoane, însă până acolo mai e ceva de muncă. Amorim este sub contract cu Sporting până în 2026, așa că pentru a-l putea aduce din vară pe Anfield Road, Liverpool trebuie să plătească o clauză de reziliere de 29 de milioane euro!