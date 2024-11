Kelemen Hunor face praf Guvernul: „Haos”, „catastrofă”

Preşedintele UDMR şi totodată candidat la Preşedinţia României, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, la Satu Mare, că actualul guvern este unul al haosului financiar şi că este nevoie de reducerea deficitului, însă nu prin creşterea taxelor şi impozitelor.

„Acest guvern, de un an şi jumătate este guvernul deficitului uriaş, guvernul haosului financiar şi bugetar. Asta e viaţa! Cu un ministru de Finanţe care de astăzi este şi ministrul Dezvoltării, a fost şi ministrul Fondurilor Europene şi cu un deficit de 8%, chiar nu înţeleg unde doresc să ajungă cei din guvern. Nu sunt bani pentru investiţii publice, nu sunt bani pentru a plăti aceste cheltuieli absolut importante pentru societate, dar am văzut că au crescut angajaţii şi numărul de angajaţi în stat. Statul mai creşte, dar nu cresc investiţiile. Deci economia creşte doar pe hârtie, doar pe raportările şi în raportările Guvernului”, a declarat Kelemen Hunor.

El a spus că şi recentul program Rabla pentru tractoare este „o catastrofă”.

„Au lansat Rabla pentru tractor, care este o catastrofă de la bun început, fiindcă a fost gândit prost. Cel mult 2.500 de persoane vor primi finanţare, dacă cumva se va ajunge la sfârşitul acestui program şi a fost gândit să fie făcut prin firme, prin cei care importă maşini agricole, tractoare. Ei fac listele pentru cetăţenii care vor să depună dosarul, ceea ce în acest moment înseamnă corupţie, favoritism, deci nu se poate susţine un astfel de program, mai ales la nivel naţional, fără bani, fără un set de criterii clare, fără o perspectivă clară. Este o greşeală uriaşă”, a afirmat liderul UDMR.

Potrivit acestuia, trebuie redus deficitul bugetar, dar nu prin majorări de taxe, ci prin desfiinţarea unor instituţii şi o colectare mai bună a TVA.

„Anul viitor deficitul trebuie redus, e nevoie de o stabilitate guvernamentală pentru a reduce acest deficit şi, bineînţeles, deficitul trebuie redus doar în condiţiile enunţate de noi, adică să nu plătească cetăţenii, fiindcă nu cetăţenii au adus România şi bugetul României în acest deficit. Deci nu suntem de acord cu creşterea de taxe şi de impozite, nu suntem de acord cu creşterea TVA, TVA-ul trebuie colectat. Guvernul în acest an nu a reuşit să colecteze 6 miliarde din TVA, cam 33-34% rămâne necolectată şi în acest an. Asta înseamnă 500 de kilometri de autostradă sau finanţarea învăţământului, sănătăţii, sistemului social. Trebuie redus aparatul bugetar la nivel central şi trebuie desfiinţate toate instituţiile regionale, toate autorităţile regionale, fiindcă în acest moment avem autorităţi judeţene, regionale şi la nivel central. Ăştia de la regionale coordonează direcţiile, instituţiile judeţene. Nu trebuie coordonate. Centrul poate coordona. Deci ei consumă enorm de mulţi bani fără să aducă o plus valoare în zona serviciilor publice. Deci sunt foarte multe metode prin care poţi să reduci deficitul bugetar, poţi să reduci cheltuielile bugetare, dar nu prin creşterea taxelor, creşterea impozitelor, fiindcă nu cetăţenii sunt de vină că acest deficit a fost aruncat în aer de un ministru de Finanţe incompetent”, a mai argumentat Kelemen Hunor.