”Eu citesc şi oamenii cu care nu sunt de acord fiindcă îmi place provocarea intelectuală”, a spus Hunor, la Prima TV.

Preşedintele UDMR Kelemen Hunor a fost întrebat, în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă la Prima TV, ce alege între Cristian Tudor Popescu (CTP) şi inteligenţă artificială (Chat GPT).

”Depinde pentru ce vrei să foloseşti. CTP-ul e altceva şi, sigur, nu se poate compara”, a răspuns Kelemen Hunor, vizibil amuzat.

De asemenea, liderul UDMR a mai fost întrebat dacă îl citeşte pe Cristian Tudor Popescu.

”Din când în când, da. Şi când nu sunt de acord.

Deci eu citesc şi oamenii cu care nu sunt de acord, sau nu sunt de acord de fiecare dată, fiindcă îmi place provocarea intelectuală.

Vreau să înţeleg o abordare diferită de ceea ce e abordarea mea. Deci eu nu aleg scriitorii sau jurnaliştii sau cărţile doar după ce îmi place mie.

Dacă mergi doar pe ce îţi place ţie, unde rămâne provocarea intelectuală?, conchide preşedintele UDMR.