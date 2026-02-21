Kelemen Hunor: Îl citesc pe CTP şi când nu sunt de acord

”Vreau să înţeleg o abordare diferită de ceea ce e abordarea mea. Deci eu nu aleg scriitorii sau jurnaliştii sau cărţile doar după ce îmi place mie”.

De (R.C.)
Kelemen Hunor: Îl citesc pe CTP şi când nu sunt de acord

”Vreau să înţeleg o abordare diferită de ceea ce e abordarea mea. Deci eu nu aleg scriitorii sau jurnaliştii sau cărţile doar după ce îmi place mie”.

Preşedintele UDMR Kelemen Hunor susţine că îl citeşte pe gazetarul Cristian Tudor Popescu chiar şi atunci când nu e de acord cu opiniile acestuia.

 

”Eu citesc şi oamenii cu care nu sunt de acord fiindcă îmi place provocarea intelectuală”, a spus Hunor, la Prima TV.

Preşedintele UDMR Kelemen Hunor a fost întrebat, în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă la Prima TV, ce alege între Cristian Tudor Popescu (CTP) şi inteligenţă artificială (Chat GPT).
”Depinde pentru ce vrei să foloseşti. CTP-ul e altceva şi, sigur, nu se poate compara”, a răspuns Kelemen Hunor, vizibil amuzat.
De asemenea, liderul UDMR a mai fost întrebat dacă îl citeşte pe Cristian Tudor Popescu.
”Din când în când, da. Şi când nu sunt de acord.
Deci eu citesc şi oamenii cu care nu sunt de acord, sau nu sunt de acord de fiecare dată, fiindcă îmi place provocarea intelectuală.
Vreau să înţeleg o abordare diferită de ceea ce e abordarea mea. Deci eu nu aleg scriitorii sau jurnaliştii sau cărţile doar după ce îmi place mie.
Dacă mergi doar pe ce îţi place ţie, unde rămâne provocarea intelectuală?, conchide preşedintele UDMR.

Distribuie articolul pe:

1 comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Agro TV Servus Cluj vatabai.ro