Kievul, lovit în zorii zilei

Armata rusă a lansat atacuri aeriene în zorii zilei de duminică asupra Kievului şi a regiunii Lvov din vestul Ucrainei, potrivit responsabililor locali, transmite AFP.

„Explozii în capitală. Apărarea aeriană funcţionează. Nu părăsiţi adăposturile”, a transmis pe Telegram primarul Kievului, Vitali Kliciko.

Guvernatorul regiunii Lvov, Maksim Koziţki, a raportat atacuri cu rachete în raionul Strîi, la sud de oraşul Lvov.

Kiev being bombarded relentlessly by Putin after the #Moscow terror attack. Things are going to get worse for Zelensky & thanks to him world is on verge of WWIII #MoscowAttack #Moskau pic.twitter.com/smz0Ad1msJ

— Rosy (@rose_k01) March 24, 2024