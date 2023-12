Lacrimi la Dinamo din cauza arbitrajului

Luni seară, a avut loc ultimul meci al etapei a 18-a din SuperLiga, așteptat cu mare interes, la Sfântu Gheorghe, pentru că ambele echipe care urmau să se înfrunte, Sepsi și Dinamo, veneau cu antrenori străini, germanul Bernd Storck la gazde și croatul Zeljko Kopic la Dinamo. Câștig de cauză a avut germanul, Sepsi câștigând cu 2-1, grație serii de excepție a vedetei echipei, Marius Ștefănescu, autorul ambelor goluri. Pentru Dinamo, a redus din scor francezul Ghezali. Poate că rezultatul partidei ar fi putut fi altul, în sensul în care bucureștenii să plece măcar cu un punct, dar centralul partidei, culmea, tot din Capitală, un arbitru FIFA și UEFA cu multă experiență, Radu Petrescu, a făcut praf jocul. El nu a acordat cel puțin una dintre loviturile de la 11 metri incriminate de oaspeți pe parcursul primei reprize. Toate analizele efectuate apoi în studiourile celor trei televiziuni care transmit SuperLiga au avut aceeași concluzie fermă. Arbitrul a greșit indiscutabil, viciind rezultatul partidei. La final, dacă germanul Bernd Stock, cu rigurozitatea tipică ADN-ului său, recunoștea franc faptul că are foarte mult de muncă pentru a aduce echipa la nivelul dorit de el câinii plângeau, unii chiar la propriu. A fost cazul lui Ricardo Grigore supărat tare că ai lui nu au putut lua măcar un punct din cauza gafelor de arbitraj. Unul dintre principalii acționari ai lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a fost deosebit de dur la adresa lui Radu Petrescu și a arbitrajului în general. El crede că nu este deloc prima greșeală de acest gen petrecută împotriva câinilor în acest sezon.

„Mă frustrează atitudinea domnilor arbitri. Se fac de râs, își fac de râs meseria. Noi avem slăbiciunile noastre, dar am avut două penalty-uri la VAR.

E frustrant și e o rușine ce s-a întâmplat. Mesajul meu e: «Domnilor arbitri, stați liniștit, că echipa asta Dinamo, pe care vreți să o retrogradați, are sânge în instalație și se va salva».

Ne dorim să primim ce ni se cuvine. Dați-ne ce ni se cuvine. Domnilor arbitri, meseria e a voastră și trebuie să o respectați. Primul penalty e cel puțin indubitabil”.

Noi suntem luați la și alții. Nu se mai analizează atent, pentru că suntem luați la și alții. Nu se poate să tratați unele echipe preferențial, iar pe alții astfel.

Am tot încercat să nu vorbesc despre asta, am spus că nu face bine competiției. Dar e foarte frustrant pentru noi, pentru fani, pentru jucători, pentru toată comunitatea fotbalistică din România

„Noi suferim, am primit două goluri pe faze la care am greșit. Vrem să primim doar ce e pentru noi, atât! Am un sentiment foarte bun cu noul antrenor, vom face schimbările de care e nevoie. Trebuie să fim în aceeași categorie cu restul echipelor. Dacă în continuare vom fi frustrați pe faze de arbitraj, stați liniștiți, pentru că Dinamo nu retrogradează anul ăsta”.