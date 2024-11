Lasconi: Un jurnalist mi-a spus că sunt trolată de Geoană

Candidata USR la prezidenţiale, Elena Lasconi, a afirmat despre acuzaţia sa că israelianul Tal Hanan are o legătură cu Mircea Geoană, că ea a pornit de la o informaţie primită de la un jurnalist, care i-a transmis că este trolată de Mircea Geoană.

Astfel, chestionată în legătură cu faptul că ea a spus că jurnalişti prieteni au sesizat-o în legătură cu acest subiect, Lasconi a susţinut că a primit informaţii de la un jurnalist prieten că este „trolată” de Mircea Geoană.

„Nu am spus că poza (cu Tal Hanan – n.r.), ci am spus informaţii. Când am spus informaţii, m-am referit la faptul că un jurnalist, adică e aberant să te gândeşti că după 25 de ani nu mai ai prieteni, mi-a spus că sunt trolată de Geoană. Şi am zis: eşti nebun? Cum să fiu trolată de Geoană? Şi după câteva zile mi-a trimis nişte capturi de ecran. Şi de acolo a început investigaţia. Am fost reporter de investigaţii atâta atâţia ani şi mă bucur că a reuşit să fac un lucru pe care văd că serviciile nu l-au făcut. Că altfel defila domnul Ciolacu cu asemenea informaţie”, a adăugat ea.

Întrebată ce părere are că mulţi jurnalişti s-au simţit jigniţi de faptul că ea a spus că a primit informaţia de la jurnalişti prieteni, Lasconi a spus: „De ce? Dacă dumneavoastră mi-aţi fi spus că sunt trolată şi aţi fi lucrat cu mine 20 de ani şi după aceea mi-aţi fi dat nişte capturi, era ceva imoral cunoscându-mă”.

„Este o ipocrizie în condiţiile în care în aproape toată presa se pompează o grămadă de bani de pe filiera PSD, PNL nu mai vorbesc şi de AUR şi de toate partidele politice şi faptul că un amic de al meu din presă îmi spune ‘vezi că eşti trolată’. Nu mi-am dat seama cum sunt trolată, pentru că m-am apucat să fac eu cercetările astea, mi se pare un pic cam mult”, a adăugat Lasconi.

Lasconi a mai afirmat, duminică, în legătură cu faptul că liderul PNL, Nicolae Ciucă, a cerut o comisie de anchetă privind fermele de troli, că acesta „nu o să facă nimic concret”.

„Eu nu încep cu disensiuni, eu încep cu respectarea legii. În ţara asta ne-am obişnuit deja: dacă vrei să îngropi ceva, fă o comisie de anchetă. Asta a făcut domnul Ciucă. Nu o să facă nimic şi nu o să facă nimic concret”, a spus Lasconi, întrebată în privinţa intenţiei lui Nicolae Ciucă de a cere o comisie de anchetă privind fermele de troli.

Întrebată dacă este de părere că subiectul este îngropat în acest moment, Lasconi a răspuns: „Nu, ei l-au îngropat, adică domnul Ciucă nu face absolut nimic”.

„Cine ar trebui să facă într-adevăr ceva este ANCOM-ul, şi sper să facă, pentru că am văzut că se mişcă, am văzut că fac declaraţii şi cei de la Ministerul Digitalizării. Noi nu avem o legislaţie foarte clară, mai ales pentru fake news şi este trist, pentru că am văzut o alianţă PSD-PNL făcută pentru stabilitate şi, când vorbim despre stabilitate, ne gândim la războiul din Ucraina şi la ameninţarea lui Putin. Şi nu vedem ameninţarea rusească prin fake news, care se întâmplă în momentul de faţă în România, în Republica Moldova, nu vedeţi rezultatul din Georgia? Adică, chiar aşa închidem ochii şi suntem noi într-un glob de cristal care nu păţesc nimic şi nu o să aibă influenţe ruse nici în campania electorală? Eu nu cred”, a adăugat Elena Lasconi.

Ea a mai spus că va sesiza AEP în această problemă, dacă această instituţie nu a fost încă sesizată. „Eu am crezut că prim-ministrul Ciolacu este serios când a zis că sesizează. Adică, mă gândesc că dacă nu-l ia în seamă AEP pe prim-ministru, cum l-or lua în seamă când o să fie preşedinte (…). E aberant. O să fac demersuri, dacă ei au spus că nu au primit nimic”, a afirmat Lasconi.