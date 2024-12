Liberalii au pierdut Ministerul Dezvoltării: Cum explică Bolojan

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a afirmat, duminică, faptul că cel mai important lucru este ca România să aibă un Guvern stabil, nu guverne minoritare, pentru că „ele sunt vulnerabile”.

Întrebat de jurnalişti de ce a cedat Ministerul Dezvoltării, Bolojan a răspuns că, din respect pentru ţara noastră şi fără a intra în discuţii legate de ceea ce s-a întâmplat în coaliţie, a „luat decizii corecte pentru ţară”.

„Cel mai important lucru este ca România să aibă un Guvern stabil, nu guverne minoritare, pentru că ele sunt vulnerabile şi ele nu dau, pe bună dreptate, senzaţia de stabilitate, de predictibilitate, lucruri de care avem absolută nevoie în această criză să spunem politică în care ne găsim, în această posibilă criză bugetară în care am putea intra dacă nu am avea un Guvern stabil, şi eu cred că am luat nişte decizii responsabile. E mai puţin important dacă un partid are un minister sau altul, este important ca acolo unde are miniştri să îşi gestioneze cu profesionalism activitatea şi să demonstreze că interesul public este cel care primează”, a spus Bolojan.

El a adăugat că profesioniştii sunt bineveniţi în funcţiile publice.

„Cred că propunerile pe care le-am făcut arată, pe de o parte, ideea de a susţine continuitatea, dar, acolo unde am avut resurse, chiar dacă nu sunt membrii PNL, pentru că domnul Hurezeanu este diplomat, am preferat şi le suntem recunoscători să aducem oameni din exterior care să dea un plus de calitate şi dăm un semnal că profesioniştii sunt bineveniţi în funcţiile publice”, a spus preşedintele PNL.