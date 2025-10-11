Ludovic Orban. ”România şi-a recăpătat imaginea unei ţări democratice„

Ludovic Orban a declarat că România şi-a recăpătat imaginea unei ţări democratice şi că este o ţară de încredere, adăugând însă că şeful statului nu poate controla ce se întâmplă în actul de guvernare.

”Trebuie dat semnalul unei restructurări în administraţie, unei eficientizări a instituţiilor publice, unei debirocratizări şi unei orientări a instituţiilor publice către cetăţeni”, a subliniat consilierul prezidenţial.

”România şi-a recăpătat, practic, imaginea unei ţări democratice, este o ţară de încredere, o ţară care poate să rezolve problemele şi o ţară care nu va face probleme în Europa, nici celorlalţi parteneri internaţionali. S-a văzut imediat în evoluţia bursei, în evoluţiua cursurilor, evoluţia dobânzilor la care se poate împrumuta România şi interesul investitorilor faţă de România. Acum, preşedintele nu poate să controleze ce se întâmplă în actul de guvernare. Până la urmă, există patru formaţiuni politice, plus grupul minorităţilor, care sprijină acest guvern şi care până la urmă determină deciziile care sunt luate de acest guvern”, a declarat Ludovic Orban, sâmbătă, la Digi 24.

Orban a spus că, din punctul său de vedere, este nevoie de o eficientizare a instituţiilor statului

”Din punctul meu de vedere, şi aici e un punct de vedere extrem de important, trebuie dat semnalul unei restructurări în administraţie, unei eficientizări a instituţiilor publice, unei debirocratizări şi unei orientări a instituţiilor publice către cetăţeni. (…) Un lucru foarte important după care va fi judecată România e legea bugetului de stat pe 2026. Ştim foarte clar că suntem sub monitorizare la nivelul Comisiei Europene, pentru că România este într-o procedură de deficit excesiv.

Agenţiile de rating, cele care dau cât de cât, cum să spun, un fel de certificat de încredere, urmăresc evoluţiile şi unul dintre elementele cele mai importante de care se va ţine cont în evaluarea României este legea bugetului de stat. Nu poţi să faci legea bugetului de stat, dacă nu iei măsurile de reformă, de restructurare, de reducere a cheltuielilor de personal şi aa altor cheltuieli nenecesare”, a conchis Orban.