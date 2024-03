Lui Chef Florin Dumitrescu i-a ajuns cuțitul la os

Războiul dintre Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu ajunge la un nivel nebănuit de niciuna dintre părți. După ce ieri, Scărlătescu a dezvălui că au dat în judecată Antena 1 pentru că nu le-ar fi plătit salariile pentru sezonul 12 al emisiunii „Chefi la cuțite”, astăzi, Dumitrescu iese și el la rampă.

Inca un proces. Hai ca se poate! Dupa o viata petrecuta departe de ilegalitati si departe de conflicte ma trezesc cu 4 PATRU procese in instanta, unul dintre ele intentat de noi. Doaaaamne fereste! Am invatat multe in ultima perioada din lumea aceasta a tribunalului si am inteles ca hartia suporta orice, dar chiar si asa, deja incepe sa imi fie teama sa nu se ajunga si la alte chestii. Poate ar fi cazul sa imi fac un filmulet cu semnele corporale si sa imi las gps-ul pornit constant sa pot fi gasit in orice situatie ca practic doar atat a mai ramas. Sa va fie cu noroc si sanatate, dragi fosti colegi si fosti angajatori, poate la un moment dat o sa reveniti la ganduri mai bune! “, a scris Florin D. pe pagina sa de FB.