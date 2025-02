Managerul spitalului din Adjud, tăios la adresa ANPC

Reprezentanţii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului (ANPC) ar fi intrat în bucătăria Spitalului din Adjud fără să prezinte documente de control şi fără triaj epidemiologic, a declarat, marţi, managerul unităţii medicale, Hamid Mirzaei Seresht.

Acesta susţine că ar fi fost nevoit să sune la 112 după ce comisarii ar fi refuzat să şteargă fotografiile realizate în bucătăria spitalului şi să părăsească incinta.

„Am aflat telefonic, de la şefa Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Vrancea că urmează să fie controale la unitatea noastră sanitară şi, din informaţiile lor de la Ministerul Sănătăţii, controalele sunt total ilegale şi nu trebuie să permitem ANPC să facă controale în bucătăria spitalului. Eu, fiind la momentul controlului în sala de operaţii, cei doi presupuşi comisari au intrat în spital, iniţial au mers la secretariat, nu m-au aşteptat pe mine şi nicio persoană din conducerea spitalului, şi au cerut, fără a prezenta vreun document, vreo hârtie de la instituţia lor, fără să se efectueze triajul epidemiologic, pentru că noi suntem acum în pre-epidemie, au intrat cu hainele civile în bucătăria spitalului. Acolo, câteva minute s-au apucat să controleze, după care am ieşit şi eu din sala de operaţie, am întrebat la secretariat dacă au prezentat vreun document pentru control, au spus că nu au prezentat. Am ajuns la ei şi i-am întrebat dacă au un document pentru deplasare şi control la Spitalul Adjud şi mi-am spus că n-au, că au pe WhatsApp, pe telefoane. Le-am transmis că, din ce ştiu de la DSP, de la minister, controalele astea nu prea sunt în regulă, dar am spus că mie îmi trebuie un document şi i-am rugat să părăsească spitalul dacă nu au documente. Între timp aflu că au făcut şi nişte poze, spuneau ei, şi i-am rugat, dacă aţi făcut poze în incintă, fără documente, ar trebui să le ştergeţi. Au zis că sunt pe telefonul de serviciu şi le-am spus că chem poliţia”, a declarat Hamid Mirzaei Seresht.

În ceea ce priveşte acuzaţiile conform cărora echipa ANPC ar fi fost împiedicată să părăsească spitalul, managerul neagă vehement acest lucru şi susţine că uşa spitalului este cu acces liber, prin apăsare pe un buton, conform normelor impuse de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vrancea, lăsând să se înţeleagă că reprezentanţii ANPC nu ar fi ştiut să apese pe buton.

„Între timp, şi-au luat hainele civile din bucătărie, unde s-au dezbrăcat, exact ce nu trebuie să facă un comisar de Protecţia Consumatorului şi au ieşit spre uşa spitalului. Unul dintre ei a ieşit afară şi a fumat, celălalt, o doamna a cerut domnului inginer un pahar cu apă şi a spus că nu are aer. Erau foarte bine îmbrăcaţi, la noi era cald. Uşile spitalului, conform legii, sunt uşi care nu se pot încuia. Avem uşi cu cartele de acces cartelă şi pentru intrare şi pentru ieşire, pentru că aşa prevede legea, şi uşi care sunt numai cu buton pentru sistemul de urgenţă ISU. Întâmplător, s-au dus la o uşă care se deschide cu buton, deci liber pentru orice persoană care doreşte să iasă. Ceea ce vehiculează în media despre sechestrare e total neadevărat. Avem camere de supraveghere pe care se poate observa cum unul dintre angajaţii ANPC, exact în faţa uşii spitalului, s-a apucat de fumat, lucru de altfel total interzis. După care au luat calea spre ieşirea din spital, au venit organele de poliţie, i-au legitimat, au cerut documente şi nu au avut documente să prezinte poliţiştilor, şi au părăsit spitalul. Asta e tot ce s-a întâmplat ieri”, a precizat medicul.

Managerul spune că el a fost cel care a chemat poliţia, sunând la 112, şi că nu are cunoştinţă dacă ar mai fi sunat la 112 şi altcineva.

„Eu am sunat la 112, la ora 13,00, este înregistrare pe 112. De faţă cu mine, nu a mai sunat nimeni la 112. Că o fi sunat altcineva, din altă parte, eu nu am de unde să ştiu. Poliţia Adjud a venit la sesizarea mea. Au şi întrebat cei de la poliţie dacă avem în incinta spitalului agent comercial, vreau chioşc sau butic. Noi nu avem de ani de zile aşa ceva, iar noi nu comercializăm alimente”, a precizat managerul.

Potrivit acestuia, în unitatea medicală nu există produse alimentare expirate, toate alimentele fiind achiziţionate conform legii şi depozitate corespunzător.

„Alimentele la noi sunt corespunzător păstrate, toate sunt păstrate în congelatoare sau frigidere, avem locuri separat pentru zarzavaturi, legumele se păstrează pe rafturi. Nu cunosc acele poze, nu am cunoştinţă. Toate alimentele noastre sunt cumpărate de la supermarketuri, deci au dată de expirare. În bucătărie nu se ţin alimente cu dată expirată. Toate sunt etichetate, mai puţin alimentele care se folosesc în ziua respectivă . dacă deschizi un pachet de carne de porc, primul lucru, rupi ambalajul, pachetul, care se deteriorează. Sau sunt alimente, precum bulionul, uleiul, care rămân pe raftul de la bucătărie pentru că se folosesc în ziua respectivă. (…) Noi nu avem produse expirate în spital”, a concluzionat managerul.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Vrancea a deschis, luni, un dosar penal pentru lipsire de libertate în mod ilegal, după un control al unei echipe ANPC la Spitalul Municipal Adjud.

Reprezentanţii IPJ Vrancea au confirmat pentru AGERPRES că a existat un singur apel la 112 legat de această speţă, din partea unui bărbat, dar în acelaşi timp, a mai fost înregistrat un apel la Poliţia Municipiului Adjud, din partea unui comisar ANPC.

Un incident violent a avut loc luni între inspectorii Comisariatului Județean Pentru Protecția Consumatorului Vrancea și angajații Spitalului Municipal din Adjud, în timpul unui control efectuat în unitatea medicală.

Ușile spitalului au fost blocate

Inspectorii ANPC au fost împiedicați să părăsească clădirea până la venirea Poliției, după ce au încercat să efectueaze un control în interiorul blocului alimentar din cadrul Spitalului Municipal Adjud.

Acestora nu li s-a permis accesul. Chiar managerul spitalului le-ar fi interzis continuarea controlului, susținând că „a primit ordin de sus că controlul este ilegal” și solicitând părăsirea unității”, arată și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, într-un comunicat.

„În urma unor discuții, inclusiv telefonice cu comisarul șef adjunct, în care s-au prezentat temeiul legal al controlului și ordinele de serviciu, managerul a continuat cu agresiuni verbale și a contactat autoritățile prin apel la 112, solicitând intervenția unui echipaj de poliție, afirmând că controlul ar fi ilegal și că nu au fost prezentate documentele necesare, lucru care nu era adevărat”, susține ANPC.

Potrivit instituției, în timpul celor 10-15 minute de control, au fost constatate câteva abateri, printre care:

Materii prime – produse din carne de pasăre cu termen de valabilitate expirat (05.02.2025 și 21.02.2025).

Carne de porc neetichetată.

Probe alimentare neetichetate.

Condiții de depozitare necorespunzătoare.