Marius Șumudică, blocat de COVID să revină la Gaziantep!

Singurul român care antrenează în Super Lig, în Turcia, Marius Șumudică, are meci de campionat sâmbătă, 5 ianuarie, dar șansele sale de a se afla lângă echipă sunt destul de mici.

Venit acasă, în România, pentru a petrece în familie sărbătorile de iarnă Șumi a avit parte de o reîntâlnire neplăcută, cu un musafir dezagreabikl, cu care mai avuse de-a face în anii anteriroi de două ori și tot așa nu a mai putut părăsi țara.

Este vorba despre virusul COVID, care a făcur o adevărată pasiune pentru a=l afecta pe tehnicianul român. Deși nu mai este pandemie documentul care atesta faptul că Șumudică s-a înolnăvit de COVID și pe care l-a prezentat fără reținere la aeroport l-a blocat la sol pnâ la momentul în care va avea certificatul de negativitate al virusului.

„Da, nu mă simt bine, dar nici nu sunt chiar atât de rău încât să nu mă pot mișca din pat și aș fi vrut să plec pentru că aveam antrenament vineri seară. M-au băgat în nu știu ce bază de date și mi-au spus că nu am voie să urc în avion. Ok, am încredere deplină în staff, Petre Cristian, Gabi Mărgărit, Florin Tene și Ciprian Moscu, dar e altceva să fiu și eu acolo. Probabil că pe 2-3 ianuarie o să ajung. pe 5 avem meci”

Dar turcii sunt de altă părere. Ei consideră că șansele lui Șumudică de a fi lângă echipă la primul meci oficial din acest an sunt sub 30 la sută și merg pe varianta că în locul acestuia se va afla secundul Cristian Petre, bineînțeles aflat în legătură permanentă cu principlaul care este bolnav.