Medic navigator, ”îngerul” bolnavelor de cancer

Oana Geană este o tânără doctoriţă radiolog de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu, care a ales să ajute bolnavii de cancer şi într-un alt mod – a devenit navigator pentru pacienţi, sfătuindu-i şi îndrumându-i în lupta cu boala.

Una dintre multele paciente care au reuşit să învingă cancerul, fiind ajutată de medicul navigator Oana Geană, este şi Gabriela Sofia, mama a doi copii. A întâlnit-o pe Oana Geană în noiembrie 2023, când a venit la spital cu o ecografie şi suspiciune de cancer la sân. Atunci medicul radiolog navigator a îndrumat-o să facă în acea zi o biopsie şi a ajutat-o să se interneze la Oncologie.

„Nu mi-a fost frică, pentru că am ştiut că sunt pe mâini bune. Ea (Oana Geană – n.r.) mi-a zis să nu stau, că nu e de stat, că e la început, sunt un caz incipient. Am întrebat-o când pot să vin şi mi-a zis că întreabă colegii şi îmi zice. A vorbit cu colegii de la ecografie. M-a îndrumat să fac internare de zi pe Oncologie ca să îmi poată face biopsia şi să nu plătesc. Am făcut biopsia în ziua respectivă. Eu sunt foarte mulţumită de toate serviciile, m-am operat aici, la spital (Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Sibiu – n.r.). (…) Le-aş sfătui pe toate doamnele şi domnişoarele, din primul moment de când apare ceva sau simt ceva acolo, în plus, să nu stea, să meargă la medic. Pe mine foarte mult m-a ajutat asta: de când am simţit, m-am şi dus la spital şi m-am şi operat. Eu încurajez toate femeile, pentru că nu este o operaţie grea, nu este o operaţie dificilă. Mi s-a spus că o să îmi cadă părul şi am spus că nu este niciun fel de problemă, părul, unghiile cresc la loc. Eu sunt foarte mulţumită că am trecut peste, am doi copii de crescut”, a declarat pentru AGERPRES Gabriela Sofia.

Practic, de doi ani, Oana Geană este cea care se ocupă de bolnavele de cancer la sân, din momentul în care fac prima investigaţie radiologică. Ea s-a remarcat nu doar prin empatie, răbdare, ci şi prin cunoştinţele ca navigator, spune şeful Secţiei de Radiologie din SCJU Sibiu, medicul Florin Grosu. Oana este omul care nu le lasă singure pe femeile care se luptă cu boala.

„Noi am constatat că femeile care erau cu cancer mamar erau foarte derutate în momentul primirii diagnosticului şi pierdeau foarte mult timp până veneau. Ele nu ştiau ce trebuie să facă. Şi atunci, neavând un om calificat care să îndrume pacienţii, dar mai ales având colegi care sunt la Bruxelles şi care se ocupă exact de cancerul de sân, mi-au zis că cel mai bine este ca să deleg o persoană din echipa de medici care să se ocupe de pacienta respectivă, ca să o preia, să ştie de ea, să o avem în evidenţă, să o sfătuiască, femeia respectivă să aibă în primul rând moral. Asta am făcut. Colega noastră a dat concurs şi este foarte apreciată de către paciente, este empatică şi are nişte calităţi native care o ajută. (…) Oana Geană ne ajută pentru că astfel nu lăsăm nicio femeie să stea singură şi dezorientată în curtea spitalului”, a explicat medicul Florin Grosu.

Acesta atrage atenţia că multe femei se prezintă târziu la medic.

„Noi în mod normal ar trebui să facem biopsii şi cele mai multe rezultate să fie negative, nu pozitive. La noi este invers, la noi aproape toate sunt pozitive. Noi ar trebui să excludem cancerul, nu neapărat să îl confirmăm. Din păcate, lumea nu vine la timp la spital şi există un grad de conştientizare redus. (…) Mamografia se face după 40 de ani, ea ar trebui făcută obligatorie. Oana Geană este medic navigator pentru pacientele cu cancer la sân, pentru că aici trebuie să ne mişcăm şi foarte repede şi este numai pentru imagistică. (…) Din păcate, sunt foarte multe cazuri de cancer, unele vin la noi cu complicaţii. Sunt puţine femeile care vin la noi şi spun că nu au simţit nimic şi şi-au făcut un control de rutină”, a precizat Florin Grosu.

Potrivit şefului Radiologiei din SCJU Sibiu, după ce se face biopsia unei paciente, Oana Geană ia legătura cu oncologul sau cu chirurgul şi îndrumă acea bolnavă. Ea este intermediarul dintre medici şi pacientele oncologice. Înainte să existe un medic navigator, femeile luau rezultatul de la Radiologie, se programau la medicul de familie, pe urmă la restul doctorilor, ceea ce însemna timp pierdut. Ulterior, pierdeau din nou timp, până se decideau dacă să facă sau nu biopsia, operaţia, orice terapie indicată.

„De regulă, pacientele îşi luau informaţiile de pe stradă, de la cunoscuţi sau de pe Google, unde e şi mai rău. Aşa eu am hotărât ca să avem un medic navigator, ca şi în străinătate şi (…) când Oana nu era toate femeile plângeau când mergeau la biopsie, de când este Oana ele nu mai plâng, ştiu ce le aşteaptă. Femeilor le este frică de diagnostic, de necunoscut”, a mai spus medicul Florin Grosu.

Medicul radiolog Oana Geană recunoaşte că face totul numai din pasiune şi din dorinţa de a ajuta.

„Bonusul meu este că îmi place să ajut. Munca de navigator o fac voluntar. Eu le-am spus de la început că o să le ajut (pe paciente – n.r.) până intră pe tratament. Le-am dat numărul meu de telefon personal, mă sună inclusiv în weekend şi eu le-am susţinut şi moral”, ne mărturiseşte ea.

Aceasta admite că în cazul femeilor cu cancer „este greu să te implici, din punct de vedere emoţional, pentru că multe au copii, mai ales copii mici”.

Cel mai greu moment din meseria ei de medic radiolog navigator a fost atunci când a primit de la o familie fotografii cu coroanele depuse pe mormântul uneia dintre pacientele ei, care pierduse lupta cu boala. În majoritatea cazurilor însă, pacientele o caută şi îi mulţumesc că au fost salvate în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Sibiu.

„Niciodată nu m-am gândit să renunţ, pentru că am pacientele care mă sună şi îmi mulţumesc şi ne caută şi sunt fericite că au depistat din timp boala şi s-au salvat. (…) Cel mai greu este să nu empatizezi prea mult şi să fii cerebral să înţeleagă că trebuie să facă investigaţiile, să lase frica de rezultat, frica de chimioterapie. De multe ori pacientele mă întreabă: ‘Aşa ca de la mamă, la mamă, să fac biopsia sau nu?’ Şi le spun că neapărat să facă”, afirmă Oana Geană.

În Secţia de Radiologie a SCJU Sibiu vin nu doar femei din judeţul Sibiu sau judeţele limitrofe, ci din toată ţara, pentru că biopsiile şi restul investigaţiilor pentru cancerul mamar se fac în general în centrele medicale mari.

Potrivit Oanei Geană, peste 400 de paciente suspecte sau diagnosticate cu cancer au apelat la ajutorul ei în 2023. Asta înseamnă cel puţin un caz nou de cancer mamar depistat săptămânal. Oana Geană se numără printre medicii radiologi din Sibiu care fac inclusiv biopsii.

„Mă sperie că vin într-un stadiu destul de avansat, ignoră leziunea şi speră să dispară. Multe paciente pun ce li se întâmplă pe seama vaccinului anti-COVID. Problema este că acest cancer nu doare şi 90% dintre biopsii sunt urmate de confirmări (ale cancerului – n.r.). Cel mai greu este să-i confirmi cuiva diagnosticul după ce l-ai aflat histopatologic şi să-i spui. (…) Recomand tuturor să meargă la timp la medic, pentru că terapiile au evoluat foarte mult”, a adăugat medicul navigator.

Pacientele diagnosticate cu cancer de sân care aleg să se trateze la SCJU Sibiu beneficiază de acum de terapie chirurgicală minim invazivă, cu ajutorul unei aparaturi ultramoderne. Este vorba despre tehnica ganglionului santinelă, o abordare chirurgicală modernă utilizată în tratamentul chirurgical al cancerului de sân, cu scopul de a evita, în siguranţă, excizia ganglionilor axilari. Cele două echipe de chirurgie oncologică ale Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu, conduse de medicul Ciprian Tănăsescu – Clinica Chirurgie I şi medicul Dan Bratu – Clinica Chirurgie II, au efectuat cu succes zilele acestea primele două astfel de intervenţii chirurgicale, cu ajutorul aparaturii achiziţionate, au anunţat reprezentanţii unităţii medicale.