Mii de șoferi din Italia își înmatriculează mașinile în Polonia pentru a plăti RCA mai ieftin. Autoritățile vor să pună capăt fenomenului

Mii de șoferi italieni au găsit o metodă prin care reduc semnificativ costurile asigurării obligatorii auto (RCA): își înmatriculează mașinile în Polonia, unde polițele sunt mult mai ieftine decât în Italia. Practica a devenit tot mai răspândită în ultimii ani, în special în regiunile din sudul Italiei, iar autoritățile din cele două state încearcă acum să limiteze fenomenul, scrie corriere.it.

Potrivit presei italiene, numeroși proprietari de autoturisme apelează la firme specializate care înregistrează vehiculele în Polonia. Mașinile rămân însă folosite aproape exclusiv în Italia, iar șoferii beneficiază de polițe RCA la prețuri considerabil mai mici. Diferențele sunt uriașe: dacă în Polonia costul mediu al unei asigurări este de aproximativ 127 de euro pe an, în Italia media depășește 600 de euro, iar în orașe precum Napoli poate ajunge chiar la peste 1.100 de euro anual.

Economiile importante au făcut ca această metodă să fie atractivă pentru mulți șoferi, însă autoritățile avertizează că există și riscuri semnificative. În multe cazuri, autoturismul este trecut oficial pe numele unei companii poloneze, iar proprietarul italian îl folosește în baza unui contract de închiriere sau de utilizare. Astfel, șoferul nu mai deține în mod direct vehiculul și poate întâmpina probleme dacă dorește să îl vândă sau dacă firma prin intermediul căreia a fost făcută înmatricularea își încetează activitatea.

Fenomenul a atras atenția autorităților poloneze

Fenomenul a atras atenția autorităților poloneze, care susțin că înmatriculările fictive afectează piața locală a asigurărilor și duc la creșterea costurilor pentru șoferii din Polonia. Camera Poloneză a Asigurărilor a cerut măsuri mai stricte pentru combaterea acestor practici, iar autoritățile au început deja controale ample.

În luna martie a acestui an, anchetatorii polonezi au destructurat o rețea suspectată că emitea inspecții tehnice false pentru vehicule care nu ajungeau niciodată pe teritoriul Poloniei. Potrivit investigației, peste 1.500 de inspecții tehnice ar fi fost efectuate doar pe hârtie, pentru ca mașinile să poată fi înmatriculate și asigurate.

Și autoritățile italiene analizează măsuri pentru limitarea fenomenului. Ministerul Infrastructurii și Transporturilor ia în calcul modificări legislative care să împiedice utilizarea unor astfel de scheme și să reducă numărul vehiculelor înmatriculate în alte state doar pentru evitarea costurilor ridicate ale asigurării.

Ce spun specialiștii

Specialiștii atrag atenția că, deși soluția pare avantajoasă din punct de vedere financiar, șoferii pot pierde dreptul deplin de proprietate asupra mașinii și se pot confrunta cu probleme juridice sau administrative. Din acest motiv, autoritățile recomandă verificarea atentă a contractelor și evitarea intermediarilor care promit economii spectaculoase fără a explica toate implicațiile legale.