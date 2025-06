Mircea Rednic a dat lovitura: „Sunt foarte onorat”

Standard Liege a ajuns la un acord cu Mircea Rednic. Fostul jucător şi antrenor al clubului revine ca tehnician pentru Les Rouches.

„Sunt foarte onorat să mă întorc acasă. Data trecută, am preluat echipa într-un moment dificil şi am reuşit să ne calificăm în Europa dezvoltând o echipă care a jucat în primul eşalon în sezonul următor. Am experienţa şi ambiţia de a lucra împreună cu Marc Wilmots pentru binele echipei, al clubului şi al suporterilor săi, care ocupă un loc atât de important în inima mea”, a declarat Redniic.

„Mircea Rednic este un antrenor cu multă pasiune, dorinţă şi experienţă, în special în Belgia şi la Standard Liege, unde s-a întors acasă, dar este şi un antrenor care se identifică pe deplin cu proiectul actual al clubului nostru. Ştiu că vom fi pe aceeaşi lungime de undă şi că vom lucra mână în mână pentru a readuce pasiunea şi ADN-ul lui Standard Liege”, a declarat directorul sportiv Marc Wilmots.

Rednic a plecat luna trecută de la UTA Arad.