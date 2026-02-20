Momentul anulării alegerilor „fusese deja depășit” în relația cu SUA, spune Nicușor Dan după Consiliul pentru Pace

Potrivit președintelui, vizita de la Washington a avut o dublă miză: „să mențină relația de securitate, pe de o parte, și, pe de altă parte, să extindă foarte mult zona economică”.

Relația cu SUA, „mai mult decât dezghețată”

Șeful statului a precizat că, din punct de vedere tehnic, cooperarea bilaterală funcționează deja la parametri normali.

„În opinia mea, din punct de vedere tehnic, relația este mai mult decât dezghețată. Adică au loc discuții la nivel de experți pe toate palierele, miniștri, ambasadă, consilieri vin aici frecvent, avansăm pe niște proiecte economice. Cred însă că participarea la întrunirea de azi a avut un efect mai degrabă emoțional”, a declarat Nicușor Dan în inteviul pentru caleaeuropeana.ro.

Întrebat de jurnalistul Robert Lupițu dacă această vizită a venit în sprijinul depășirii momentului anulării alegerilor din 2024, Nicușor Dan a afirmat că acest episod nu mai reprezintă un obstacol în relația bilaterală.

„A fost și ghinionul că s-a suprapus peste schimbarea de putere americană și atunci toate contactele la niveluri tehnice, care au fost continue pe relația româno-americană, nu au avut interlocutor direct în administrație până când s-au produs toate schimbările astea (…) Din punct de vedere simbolic, participarea mea de azi a ajutat”, a spus Nicușor Dan.

Nicușor Dan, consultări cu liderii UE îaninte de a participa la Consiliul lui Trump

Președintele a fost întrebat și dacă s-a consultat cu partenerii europeni înaintea vizitei: „A existat o dezbatere în cadrul Uniunii, numai că până la un punct ne coordonăm, mai departe putem să avem opinii diferite”.

Am spus că relația transatlantică este esențială pentru noi (…) Europa are nevoie de Statele Unite puternice, Statele Unite au nevoie de o Europă puternică și pentru că amenințarea vine din altă parte”.

Președintele a apreciat că reuniunea Consiliului de Pace oferă rezultate mai palpabile în comparație cu alte formate diplomatice.

Acesta a declarat că acest mecanism „este mult mai concret decât alte formate diplomatice”.