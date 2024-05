(VIDEO) Monica Niculescu a câştigat titlul

Perechea formată din jucătoarea română de tenis Monica Niculescu şi spaniola Cristina Bucşa a câştigat titlul în proba de dublu din cadrul turneului WTA 500 de la Strasbourg, dotat cu premii totale de 802.237 de euro. Cele două au învins, sâmbătă, în finală, cuplul Asia Muhammad (SUA)/Aldila Sutjiadi (Indonezia), cu 3-6, 6-4, 10-6.

Niculescu şi jucătoarea născută la Chişinău au obţinut victoria după o oră şi 32 de minute.

Monica Niculescu nu mai câştigase un titlu WTA din 2021 (la Nur-Sultan, alături de Anna-Lena Friedsam).

Învingătoarele au fost premiate cu 41.210 euro şi cu 500 de puncte WTA la dublu.

Monica Niculescu şi-a trecut în palmares al 11-lea său titlu WTA la dublu, ea având alte 23 de finale jucate.

So happy to see Monica Niculescu back in the winner’s circles! She once again teamed up with Cristina Bucsa and they showed their great chemistry together and were able to capture the doubles title in Strasbourg. pic.twitter.com/vzIEBcycqn

— Romanian Tennis (@WTARomania) May 25, 2024