Moscova reacționează la ultimele declarații ale lui Macron

„În general, aici, probabil, chiar faptul de a discuta despre posibilitatea trimiterii anumitor contingente în Ucraina din țările NATO este, desigur, un element nou foarte important. (…) Ne simțim bine că se cunoaște poziția domnului Macron în ceea ce privește necesitatea de a provoca o înfrângere strategică Rusiei etc., etc. Am observat că tema trimiterii de militari în Ucraina era chiar discutată”, a spus Peskov citat de Ria Novosti.