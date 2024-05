Mourinho, supărat pe Generația de Aur 

Deși o partidă amicală și totodată un remember al Generației de Aur, meciul care a umplut până la refuz tribunele Arenei Naționale nu s-a jucat ca o partidă de divertisment.

S-a văzut acest lucru din evoluțiile unor componenți ai lotului Stelelor Lumii, în special grecul Karagounis, unul dintre cei mai buni de pe teren, dar și din ambiția manifestată din ce în ce mai pregnanat pe parcursul partidei de către unii dintre tricolori. Printre aceștia Costel Gâlcă, Dorinel Munteanu, Ioan Ovidiu Sabău, neașteptat Basarab Panduru, Gică Popescu și, bineînțeles, capitanul Gică Hagi. De foarte multe ori, jucătorii din ambele tabere, ajunși în prag de 60 de ani, și-au depășit clar limitele fizice, iar partida a depășit de multe ori caracterul de amical și de caritate.

Mulți dintre cei din teren sau de pe bancă au avut toată viața în ADN spiritul de învingător, tratând orice prezență pe gazon cu acestă atitudine. Același spirit de învingător îl are și portughezul Jose Mourinho care a acceptat imediat propunerea lui Gică Popescu și a fraților Becali de a veni la București pentru a sta pe banca selecționatei Stelelor Lumii. Sigur, pentru The Special One ai fi putut spune chiar că era un meci de divertisment, dar nu a fost așa. Portughezul s-a consumat mult pe durata partidei, a fost foarte relaxat cât ai lui au avut 2-0, după care a devenit agitat și iritat când tricolorii au egalat din penalty prin Hagi. Ba, chiar, a contestat îndelung decizia arbitrului Cristi Balaj, pe care a și criticat-o inclusiv după meci. Într-un cuvânt, a fost clar că nu i-a plăcut că a pierdut, el fiind genul de personaj care digeră foarte greu spre deloc orice eșec.

După câteva zile de la eveniment, la emisiunea Profețiile lui Mitică de pe site-ul FANATIK.RO, s-a dezvăluit și faptul că Jose Mourinho a avut un motiv întemeiat pentru a fi supărat: „Știi că i-am ars pe străini. Discuția a fost în felul următor înainte de meci, ai noștri din Generația de Aur i-au zis lui Mourinho că dacă e 2-1, 5-4 pentru noi să terminăm la egalitate. Ai noștri le-au zis prietenește: «Dacă e 3-2 pentru voi, terminăm și noi 3-3 să nu pierdem».

Mourinho la 3-2 le făcea semne, e 3-2 nu ați zis 3-3. După meci s-a supărat puțin Mourinho”.