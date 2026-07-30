NATO întărește apărarea aeriană a României. Spania trimite la Mihail Kogălniceanu avioane F-18, elicoptere antidronă NH-90 și 200 de militari

Potrivit comunicatului oficial al NATO, obiectivul desfășurării este sprijinirea Forțelor Aeriene Române în controlul spațiului aerian și prevenirea potențialelor incursiuni ale aeronavelor sau dronelor rusești în spațiul aerian al României și al Alianței.

Elicoptere NH-90 special alocate combaterii dronelor ajung pentru prima dată în această misiune la Mihail Kogălniceanu

Conform NATO, detașamentul spaniol va include șapte avioane F-18, un avion A400M pentru sprijin și realimentare în zbor, trei elicoptere NH-90 aflate în faza finală a desfășurării și aproximativ 200 de militari ai Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole.

„Spania va desfășura la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, România, șapte avioane de vânătoare F-18 și aproximativ 200 de membri ai Forțelor Aeriene și Spațiale spaniole, un avion A400M care va asigura sprijinul pentru realimentarea în zbor, precum și trei elicoptere NH-90 în faza finală a desfășurării, alocate sarcinilor de combatere a dronelor (C-UAS), în cadrul misiunii de apărare aeriană consolidată, ceea ce subliniază angajamentul lor constant în protejarea flancului estic”, se arată în comunicatul oficial al NATO.

Spania mai participă în România la misiunea „Guardián”, prin care are detașat un radar de supraveghere aeriană destinat asigurării spațiului aerian al Alianței Nord-Atlantice.

Măsura vine după mai multe incursiuni ale dronelor în spațiul aerian al României

Noua desfășurare are loc după o serie de incidente produse în ultimele zile la frontiera României.

Recent, forțele armate române au doborât trei drone care au pătruns în spațiul aerian național, folosind avioane de luptă F-16 echipate cu rachete.

De asemenea, luni dimineață, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o nouă dronă care a pătruns în spațiul aerian al României, iar două avioane F-16 au fost ridicate pentru monitorizarea situației. Ulterior, în aceeași zi, radarul MApN a identificat și un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina.

NH-90 pot fi folosite și pentru interceptarea dronelor

Elicopterele NH-90 sunt utilizate în principal pentru transport tactic și misiuni navale, însă, potrivit informațiilor prezentate, pot îndeplini și misiuni de combatere a dronelor.

Acestea pot fi echipate cu mitraliere de 7,62 mm sau 12,7 mm montate în uși, armament care poate fi folosit împotriva vehiculelor aeriene fără pilot. Potrivit informațiilor disponibile, forțele navale NATO au utilizat anterior cu succes armamentul acestor elicoptere în misiuni de combatere a dronelor în zone de conflict.

Comandantul detașamentului spaniol: „Scopul nostru este clar”

Locotenent-colonelul Alberto Calvo, comandantul detașamentului spaniol, a declarat că misiunea are rolul de a întări apărarea colectivă a Alianței.

„Scopul nostru este clar: să contribuim la descurajarea aliată, să protejăm spațiul aerian al NATO și să consolidăm poziția Alianței pe flancul estic”, a declarat Alberto Calvo.

Acesta a adăugat că „Spania se alătură acestei misiuni ca un aliat angajat, de încredere și capabil. Înțelegem că apărarea colectivă nu este un principiu abstract, ci o responsabilitate zilnică care necesită prezență, pregătire și credibilitate”.

Potrivit NATO, după activarea operațiunii „Eastern Sentry” în luna septembrie a anului trecut, misiunea de apărare aeriană consolidată urmărește întărirea sistemelor integrate de apărare aeriană și antirachetă ale Alianței.

Conform Alianței, noul cadru extinde protecția teritoriului NATO împotriva întregii game de amenințări aeriene, inclusiv sisteme aeriene cu și fără pilot, rachete de croazieră și rachete balistice, oferind o flexibilitate mai mare în răspunsul la schimbările mediului de securitate.

De asemenea, Turcia va desfășura pentru prima dată aproximativ 80 de militari și cinci avioane F-16 în Estonia, la baza aeriană Amari, iar Italia va trimite la baza Šiauliai din Lituania patru avioane Eurofighter Typhoon și peste 100 de militari pentru misiunea de poliție aeriană din statele baltice.

Totodată, avioanele F-16 ale Forțelor Aeriene Române, dislocate în Lituania începând din luna martie, vor reveni în România.