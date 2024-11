Președintele PNL a explicat de ce vrea votul românilor în alegerile prezidențiale. Prezent în emisiunea lui Victor Ciutacu de la România TV, Nicolae Ciucă a arătat că este un candidat CU profesie, nu DE profesie.

”Sunt un om cât se poate de onest, am jurat credință, să îmi apăr țara, chiar și cu prețul vieții. Am experiență în diplomație, iubesc oamenii, am lucrat în fiecare zi pentru ei. Așa voi face și de acum înainte” a menționat candidatul PNL.

Nicolae Ciucă a vorbit și despre relația bună pe care o are cu Statele Unite, extrem de importantă în actualul context de securitate. ”Faptul că am o deschidere cu SUA se datorează profesiei mele de militar, activităților conexe de-a lungul carierei. E o formă de respect” a declarat liderul PNL, subliniind faptul că relațiile cu SUA ”sunt esențiale pentru țara noastră”.

De altfel, o analiză recentă a Deutsche Welle a susținut faptul că Nicolae Ciucă, alegerea Partidului Național Liberal pentru președinția României, este favoritul cercurilor politice conservatoare din Statele Unite. Referindu-se în emisiunea de la RTV la bătălia de la prezidențiale, Nicolae Ciucă s-a arătat încrezător în șansele sale. ”Am sprijin din partea PNL și a primarilor pentru a duce mai departe proiectele liberale”, a menționat Nicolae Ciucă.

PNL este principalul partid de dreapta și are cea mai reprezentativă echipă de aleși locali. Potrivit candidatului liberal, PNL are în prezent 1.146 de primari, 12 președinți de Consilii Județene, peste 11.500 de consilieri locali, 350 de consilieri județeni.

