Nicușor Dan a luat decizia după Consiliul lui Trump: România e pregătită

Șeful statului a arătat că România, deși are statut de observator, este pregătită să contribuie substanțial la aceste eforturi printr-o abordare care combină sprijinul umanitar cu redresarea economică și reconstrucția pe termen lung a Fâșiei Gaza.

El a menționat creșterea numărului de zboruri de evacuare medicală, sprijin pentru refacerea sistemului de intervenție în situații de urgență, extinderea programului de burse pentru studenții palestinieni și implicarea experților români în reconstruirea instituțiilor-cheie, precum poliția, justiția și administrația publică.

Nicușor Dan: „Suntem pregătiți să creștem numărul zborurilor de evacuare din Gaza”

„Am participat astăzi la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace, prezidată de președintele Donald Trump. Această inițiativă demonstrează angajamentul Statelor Unite de a promova pacea și stabilitatea în Orientul Mijlociu.

În calitate de stat observator, România este pregătită să aducă o contribuție substanțială la aceste eforturi printr-o abordare care îmbină acțiunea umanitară cu redresarea economică și reconstrucția pe termen lung.

Suntem pregătiți să creștem numărul zborurilor de evacuare din Gaza și să sprijinim refacerea sistemului de intervenție în situații de urgență din Gaza, prin formarea de specialiști și donarea de echipamente esențiale.

În ultimii doi ani, am oferit peste 110 burse pentru studenți palestinieni și intenționăm să majorăm acest număr. Având în vedere expertiza noastră instituțională, putem contribui și la reconstruirea infrastructurii instituționale – precum poliția, justiția și administrația publică – prin experți și formatori români.

În mod tradițional, România are relații bune atât cu poporul evreu, cât și cu poporul palestinian și este pe deplin angajată în eforturile pentru o Fâșie Gaza pașnică și prosperă”, a transmis, joi seara, președintele Nicușor Dan într-o postare pe rețeaua X, fostă Twitter.

Vezi și Ce a răspuns Nicușor Dan despre faptul că Trump l-a numit premier