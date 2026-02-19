Nicușor Dan a luat decizia după Consiliul lui Trump: România e pregătită

Președintele Nicușor Dan a transmis, joi seara, într-o postare pe rețeaua de socializare X, că a participat la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace, prezidată de Donald Trump, subliniind că inițiativa reflectă angajamentul Statelor Unite pentru promovarea păcii și stabilității în Orientul Mijlociu.

Șeful statului a arătat că România, deși are statut de observator, este pregătită să contribuie substanțial la aceste eforturi printr-o abordare care combină sprijinul umanitar cu redresarea economică și reconstrucția pe termen lung a Fâșiei Gaza.

El a menționat creșterea numărului de zboruri de evacuare medicală, sprijin pentru refacerea sistemului de intervenție în situații de urgență, extinderea programului de burse pentru studenții palestinieni și implicarea experților români în reconstruirea instituțiilor-cheie, precum poliția, justiția și administrația publică.

Nicușor Dan: „Suntem pregătiți să creștem numărul zborurilor de evacuare din Gaza”

„Am participat astăzi la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace, prezidată de președintele Donald Trump. Această inițiativă demonstrează angajamentul Statelor Unite de a promova pacea și stabilitatea în Orientul Mijlociu.

În calitate de stat observator, România este pregătită să aducă o contribuție substanțială la aceste eforturi printr-o abordare care îmbină acțiunea umanitară cu redresarea economică și reconstrucția pe termen lung.

Suntem pregătiți să creștem numărul zborurilor de evacuare din Gaza și să sprijinim refacerea sistemului de intervenție în situații de urgență din Gaza, prin formarea de specialiști și donarea de echipamente esențiale.

În ultimii doi ani, am oferit peste 110 burse pentru studenți palestinieni și intenționăm să majorăm acest număr. Având în vedere expertiza noastră instituțională, putem contribui și la reconstruirea infrastructurii instituționale – precum poliția, justiția și administrația publică – prin experți și formatori români.

În mod tradițional, România are relații bune atât cu poporul evreu, cât și cu poporul palestinian și este pe deplin angajată în eforturile pentru o Fâșie Gaza pașnică și prosperă”, a transmis, joi seara, președintele Nicușor Dan într-o postare pe rețeaua X, fostă Twitter.

  1. Nu-l agreez pe N.D. Dar … de aici si pana a denigra originea neamului nostru stravechi (de vreo 8.000 de ani) este cale lunga. Neamul nostru, avand pe acest taram resurse subterane foarte bogate, a exploatat aurul, argintul, cuprul inca de acum 6000 de ani (culturile Boian si Gumelnita din zona Teleormanului). Si fierul de acum vreo 4000 de ani.
    În anul 2008, echipa de cercetare a sitului eneolitic gumelnițean de la Vitănești–Măgurice (jud. Teleorman) avea o surpriză de proporții uriașe, pe măsura eforturilor depuse în cei 15 ani (la acea vreme) de muncă asiduuă pe șantier, și anume descoperirea unui mic pandantiv din aur. Deși nu este singulară în ansamblul descoperirilor de la Vitănești, în aşezare fiind găsite şi două fragmente ceramice pictate cu aur, importanța descoperirii rezidă în vechimea și raritatea acestui tip de artefacte. Practic, micul pandantiv reprezintă unul dintre cele mai vechi obiecte din aur, datând de acum aproximativ 6000 de ani, notează Muzeul Național de Istorie a României, pe pagina de Facebook a instituției. Deci … dupa unii nu avem bani de hartie, ceea ce este total fals … dar avem resurse subterane foarte mari si de interes pentru altii.

