Nicușor Dan, „disponibil” pentru coaliția guvernamentală

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat că ia în calcul sprijinul coaliţiei guvernamentale pentru candidatura sa la președinție, dar că nu va face primul pas pentru a iniția discuții.

”După ce ei au convenit asupra unui candidat, mi-e greu să cred că, în acest moment, decizia se poate schimba. Sunt disponibili, bineînţeles că putem să discutăm, ba chiar vom şi discuta pe referendum şi pe chestiuni care ţin de Bucureşti, dar e puţin probabil”, a declarat Nicuşor Dan, la Antena 3.

”Cred că în momentul de faţă e puţin probabil şi nu o să fac eu vreun demers în sensul ăsta”, a mai spus Nicuşor Dan.

El a anunțat, în schimb, că va avea o întâlnire cu Elena Lasconi, în zilele următoare.

”Va fi şi despre alegerile prezidenţiale, desigur, dar sunt şi chestiuni care sunt legate de punerea în practică a referendumurilor pe Bucureşti, de majoritatea pe Bucureşti”, a spus Nicuşor Dan.

Primarul general a mai declarat că până la alegerile prezidențiale trebuie clarificate aspectele legate de anularea turului doi al scrutinului prezidențial.

”Eu am spus că nu comentez asupra datelor, însă în momentul în care oamenii se duc la vot, trebuie să avem garanţia că am lămurit ce s-a întâmplat la 24 noiembrie. Şi aici sunt informaţii pe care eu nu le am, dar îmi închipui că oamenii din conducerea coaliţiei trebuie să le aibă. Adică sunt nişte instituţii, preşedinte, servicii, Parchet, AEP, care sunt în curs de a face nişte investigaţii şi aceste instituţii trebuie să dea o dată estimativă despre când vor finaliza aceste investigaţii şi ne vor da o poză completă ce s-a întâmplat la 24 noiembrie”, a afirmat Nicuşor Dan.