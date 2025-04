Nicușor Dan lansează rubrică de fake news 

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, candidat la alegerile prezidențiale, anunță lansarea rubricii online ‘Doza de fake news’, pentru a combate știrile false care îl vizează.

‘Având în vedere lipsa de reacție a instituțiilor responsabile în fața valului de dezinformare, lansăm astăzi o rubrică nouă, dedicată demontării falsurilor care circulă online despre mine. Nu simt nevoia să mă justific, însă consider esențial să nu las minciunile să ia locul adevărului’, anunță Nicușor Dan, duminică, pe Facebook.

El menționează că atacurile care l-au ‘mâhnit cel mai tare’ sunt cele care i-au vizat familia. Nicușor Dan adaugă că este o ‘josnicie’ scoaterea unor declarații din context.

‘Pentru că pe online este o avalanșă de fake news la adresa mea, nu și la a altora, începem azi cu o rubrică care se va numi ‘Doza de fake news’.

Sunt multe prostii care se spun, dar ce m-a mâhnit cel mai tare sunt atacurile la familie.

Nu credeam că poate să fie cineva atât de josnic ca să scoată din context niște lucruri.

Ca să vă spun foarte direct, mi-am botezat copiii, pentru că sunt creștin ortodox, dar niciodată nu am făcut paradă cu asta. Și, da, le spun copiilor mei ‘te iubesc’, pentru că chiar îi iubesc și am grijă de ei. Și eu cred că în viața reală trebuie să faci mult mai mult decât să declari niște lucruri’, a spus Nicușor Dan.

Președinta USR, Elena Lasconi, a declarat sâmbătă la B1Tv că își cere scuze dacă l-a deranjat pe Nicușor Dan, subliniind că nu a vizat un atac la adresa lui.

‘Nicușor Dan, te rog eu frumos, îmi cer scuze, dacă cumva te-am deranjat, dar nu a fost un atac la Nicușor Dan și nici la familia lui. Eu discutam în calitate de părinte și voiam de fapt să transmit tocmai ideea asta de inteligență emoțională. Eu știu că este un bărbat inteligent, că a fost olimpic la matematică. Adică stă foarte bine la zona asta de real, matematică și așa mai departe. Și eu voiam să scot în evidență doar acest lucru. Cum să spun eu că nu și-ar iubi copilul? Doamne ferește! Dar poți să fii părinte bun în multe feluri. Dar ca să fii un lider bun, ai nevoie în plus de empatie și de inteligență emoțională. Asta a fost tot. Deci, în niciun caz nu am să mă leg de familia nimănui. Probabil că a fost interpretată și scoasă din context, dar nu am avut nicio secundă intenția de a leza pe cineva’, a spus Lasconi.