Nicușor Dan. „Recunosc, am avut anumite naivităţi”

Primarul general al Capitalei a vorbit despre promisiunile pe care le-a făcut în 2020. Nicușor Dan admite că a avut anumite naivități.

În emisiunea Live de la Digi24, edilul Capitalei a spus, referindu-se la trenul metropolitan, că acest proiect așteaptă ca CFR-ul să își modernizeze șinele.

”O parte importantă. Pe unele, recunosc, am avut anumite naivităţi la momentul în care le-am făcut, cum ar fi trenul metropolitan despre care nu avem informaţiile care este starea.

E un proiect care aşteaptă CFR-ul, în linii mari, să-şi modernizeze şinele pe care le are în proprietate şi are un studiu de fezabilitate, are un program după care vrea să le modernizeze, noi trebuie să stăm după ei”, a afirmat Nicuşor Dan.

Pentru trafic nu există soluții miraculoase

”Dacă vorbim de trafic, privind obiectiv, nu există soluţie miraculoasă. După ce 20 de ani am aruncat cu blocuri peste tot fără să facem niciun fel de studiu de trafic, am înghesuit oameni, am construit mini-cartiere fără nicio şcoală, fără nicio grădiniţă, nu poţi să vii cu o soluţie miraculoasă, să spui: construiesc două poduri…

De altfel, în anul 2023 s-au construit patru poduri în Bucureşti: unu de noi, unu de Sectorul 4, două de Sectorul 3. S-a simţit ceva? Nu s-a simţit! Deci nu există soluţie miraculoasă la trafic, mai ales după tot haosul ăsta care a fost creat.

Ce am făcut pe termen scurt a fost, într-o oarecare măsură, ce a ţinut de noi, nu vorbesc de sectoare, a fost să stopăm sursa răului, adică această construcţie haotică în Bucureşti”, a adăugat edilul.

Traficul în comun, o soluție

”Ce prevedeau PUZ-urile de sector însemna o îndesire mult mai mare decât pe care o avem deja și care ne creează probleme. O soluție e transportul public, și sunt bucuros că am adus aceste vehicule noi, că suntem conectați la Google Maps, că avem abonamente bune, conectate cu metroul, că e mai multă curățenie.

Am avut o creștere de 25% și apoi de încă 10% de la un an la altul”, a declarat Nicușor Dan

Termoficare, veșnica problemă

„De problema termoficării…în opinia mea, oamenii s-au relaxat. După ce iarna asta, cu mici excepții și cu 3-4 avarii majore care au ținut în total 10 zile.

Noi am avut o medie de 99%, oameni satisfăcuți de serviciul nostru, deci nu mai suntem cu eram în 2020. Am văzut un sondaj cu oameni care cred că termoficarea a evoluat. Sunt cartiere întregi, de exemplu Rahova, unde problema asta nu mai există”, arată el.

Cu traficul e mai complicat

„La trafic e mai complicat. După ce reabilităm liniile de tramvai, după ce avem autostrada de centură, după ce avem semaforizare inteligentă, va fi mai ușor”, a explicat primarul.