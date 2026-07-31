Noi restricții pe Pasajul Basarab din București. Traficul va fi deviat din nou începând din august, ce opțiuni au șoferii

Lucrările se mută pe sensul Grozăvești – Titulescu, iar traficul va fi reorganizat

Potrivit Primăriei Municipiului București, din a doua săptămână a lunii august, echipele de intervenție vor începe lucrările pe sensul Șoseaua Grozăvești – Bulevardul Nicolae Titulescu.

Pe perioada intervențiilor, circulația rutieră se va desfășura pe cealaltă cale a pasajului, în dublu sens, măsură similară celei aplicate în prima etapă a lucrărilor.

Reprezentanții Primăriei Capitalei afirmă că obiectivul este ca, înainte de începerea noului an școlar, circulația să fie reluată integral.

„Așa cum am promis, până la începerea școlii vom redeschide complet circulația pe pasaj. Tramvaiele revin și ele pe șine. Din septembrie și până la finalul anului, vom continua lucrările fără să afectăm traficul rutier”, au transmis reprezentanții Primăriei Municipiului București, într-o postare publicată pe Facebook.

Reparațiile au început în luna iunie și sunt programate în mai multe etape

Primăria Capitalei precizează că lucrările la Pasajul Basarab au debutat pe 20 iunie, când au fost montate schelele și a fost decuplată de la rețeaua electrică linia de tramvai.

Ulterior, în 29 iunie, au început lucrările pe sensul Bulevardul Nicolae Titulescu – Șoseaua Grozăvești, perioadă în care circulația rutieră a fost mutată pe cealaltă cale a pasajului, în dublu sens.

Potrivit municipalității, intervențiile urmăresc remedierea degradărilor acumulate în ultimii 15 ani, iar lucrările sunt programate să se desfășoare pe parcursul a aproximativ șase luni.

Peste 110 muncitori și peste 30 de utilaje sunt mobilizate pe șantier

Conform informațiilor transmise de Primăria Municipiului București, pe șantierul de la Pasajul Basarab lucrează în prezent peste 110 muncitori și mai mult de 30 de utilaje, activitatea fiind organizată în două schimburi.

Municipalitatea susține că, după redeschiderea completă a circulației rutiere și reluarea circulației tramvaielor înainte de începerea școlii, lucrările vor continua din luna septembrie până la sfârșitul anului, fără restricții suplimentare pentru traficul rutier.

Inaugurat în anul 2011, după o investiție de peste 250 de milioane de euro, Pasajul Basarab nu are nici până în ziua de astăzi recepția finală semnată.

Proiectul, a cărui finanțare a fost obținută încă din anul 2000 (în mandatul de primar al lui Traian Băsescu) și ale cărui lucrări au debutat în 2006 (sub conducerea lui Adriean Videanu), a fost executat de asocierea italiano-spaniolă Astaldi – FCC Construction. Ani la rând, Primăria Capitalei și constructorul nu au reușit să ajungă la un acord asupra costurilor finale, litigiile fiind concentrate în special pe zona terminalului pietonal, cum arată b365.ro.

Mai mult, termenul de garanție al uriașei structuri a expirat în anul 2022. Actuala administrație estimează că pasajul ar putea intra în legalitate cu o recepție oficială abia la finalul anului 2026, însă doar cu condiția ca lucrările curente de „punere în siguranță” să fie finalizate cu succes de un constructor care, cel puțin la finalul lunii iunie, încă lipsea cu desăvârșire de pe hârtii.

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