Nu sunt din Buzău, nu mă jigniți

”Asta e, a venit bănățeanul de Grindeanu să facă autostradă în Moldova. Buzăul nu e în Moldova, și vă rog frumos să nu mă jigniți. Dar a venit și un buzoian care, totuși, împreună cu domnul Grindeanu și restul colegilor din Guvern am început să aducem timișorenilor ce e corect să aducem”. Marcel Ciolacu, președinte al PSD și premier al României, la Timișoara, mâine în toată țara, pe 26 aprilie 2024.

Evident, aflat în plină campanie electorală, domnul Ciolacu nu a vrut să jignească pe nimeni. Însă, așa se întâmplă atunci când vorbești toată ziua despre tot felul de subiecte, întrebat sau neîntrebat: vorbește gura fără tine, pentru că până și tu te plictisești de atâta vorbăraie goală și pleci.

Probabil că domnul Ciolacu a vrut să facă o glumă, dar nu i-a ieșit. Premierul României a făcut o glumă de genul celor pe care le face domnul Marcel de la sculărie în timp se ce se află la frizerie ori atunci când face politică la barul din dosul gării, unde se adună toți analiștii cartierului mai pe seară, atunci când încep buletinele de știri care fac inventarul accidentelor de circulație și al incendiilor, și când la rubrica de sport se vorbește despre milioanele de euro care-i fugăresc pe fotbaliștii din prima ligă de la noi pentru a-i aduce în vestiarul echipelor de top din Europa.

Partea proastă este că Marcel Ciolacu are impresia că are simțul umorului, în condițiile în care acestuia îi lipsește cu desăvârșire. Și un om fără simțul umorului are și alte lipsuri, unele care nu-l recomandă pentru a deține funcții importante.

”Perla” pe care a scos-o îl plasează pe domnul Ciolacu, domnul Marcel pentru colegii de glume nesărate, în numeroasa echipă a provincialilor care și-au găsit serviciu la București și se cred superiori celor care au rămas în provincie pentru a munci și pentru a plăti taxe și impozite ca să fie bani de salarii pentru toți provincialii ajunși la București în funcții guvernamentale.

Domnul Marcel face parte din categoria provincialilor care și-au găsit de lucru prin București care când aud că ești moldovean te întreabă dacă ești la Sușiava, de la Făltișeni, de la Botșeni sau de sub Chietrișica, după care râd de nu mai pot de glumele lor de doi lei și mai puțin de 50 de bani.

În ceea ce mă privește, m-a ferit Dumnezeu să fiu din Buzău, pentru că ar fi fost o jignire pentru mine. Nu pentru că mi-ar fi fost rușine că sunt buzoian, ci pentru că mi-ar fi fost rușine că sunt coleg de județ cu domnul Marcel de la Guvern.