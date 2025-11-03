O glumă neobişnuită a preşedintelui chinez Xi Jinping, pe prima pagină în Coreea de Sud

Într-un schimb de replici, sâmbătă la Gyeongju, oraş din sud-estul Coreei de Sud, preşedintele Lee Jae-myung şi Xi Jinping şi-au oferit cadouri pe marginea summitului economic al APEC (Cooperarea economică Asia-Pacific), marcând prima vizită a liderului chinez în Coreea de Sud de peste zece ani,relatează AFP.

Cei doi au glumit pe seama a două smarphone-uri ale companiei chineze Xiaomi echipate cu ecrane de fabricaţie coreeană pe care Xi Jinping i le-a oferit lui Lee Jae-myung. Președintele coreean a întrebat dacă „linia de comunicație este securizată”, o glumă referitoare la eventuale interceptări ale Chinei, iar Xi Jinping a început să râdă.

„Ar trebui să verificați dacă există o cale de acces ascunsă”, a răspuns liderul chinez, provocând la rândul său râsul omologului său sud-coreean.

În informatică, o cale de acces ascunsă este un program preinstalat pe un aparat care ocolește mecanismele de securitate și poate, de exemplu, să permită supravegherea unui telefon de către o terță parte.

Acest scurt episod a provocat un viu interes mediatic, pentru că Xi Jinping glumește rar în public și încă și mai puțin pe tema spionajului, notează AFP.

„Xi izbucnește în râs după gluma lui Lee privind securitatea telefoanelor Xiaomi”, titrează cotidianul Seul Shinmun luni.

Momentul ilustrează apropierea celor doi lideri în cursul întâlnirilor avute pe parcursul a două zile, a declarat pentru AFP purtătorul de cuvânt al lui Lee Jae-myung, Kim Nam-jun. Acestea au avut loc în cadrul summitului liderilor APEC organizat la Gyeongju.

„De la ceremonii de primire și schimburi de cadouri la dineuri și spectacole culturale, cei doi lideri au avut ocazii numeroase pentru a discuta și a înnoda legături personale. Fără aceste legături, acest gen de glume nu ar fi fost posibil”, a explicat el.

Liderul chinez nu s-a deplasat în Coreea de Sud din 2014, iar apoi relațiile celor două țări au fost subminate de o serie de diferende.

Cu acest prilej, Xi Jinping a descris cele două țări drept „parteneri care nu pot fi separați”.