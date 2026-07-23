Gigel Știrbu acuză PSD că mimează opoziția: „Cine conduce statul?”

Deputatul PNL Gigel Știrbu acuză PSD că vorbește despre opoziție doar la nivel de discurs, în timp ce ar continua să controleze instituții importante din teritoriu. Liberalul a publicat o listă pentru județul Olt cu șefi de instituții pe care îi prezintă drept membri PSD și le cere colegilor din PNL să facă același lucru în toate județele.

Gigel Știrbu îl critică pe Sorin Grindeanu pentru declarațiile potrivit cărora PSD ar fi în opoziție. Deputatul PNL susține că retragerea unor secretari de stat sau prefecți nu înseamnă că partidul a pierdut influența din administrație.

„PSD este în opoziție? Atunci cine conduce statul?”, a scris Știrbu pe Facebook.

Liberalul spune că puterea dintr-un județ nu stă doar în ministere sau în funcțiile politice vizibile. Potrivit acestuia, influența reală se vede în instituțiile publice care gestionează bani, fac controale și iau decizii pentru cetățeni și firme. Știrbu amintește, printre altele, Direcția de Sănătate Publică, Inspectoratul Școlar, Casa de Pensii, ITM, AJOFM, APIA, DSVSA, Finanțele, Garda de Mediu, Agricultura și Apele Române.

Lista pentru județul Olt

Deputatul PNL a publicat o listă cu directori, adjuncți și șefi de instituții din județul Olt. El susține că aceasta arată că PSD nu s-a retras cu adevărat din zona de putere. Potrivit lui Știrbu, în unele cazuri este vorba despre oameni care ocupă funcții de conducere de foarte mulți ani. Liberalul spune că această situație blochează administrația și o face rezistentă la schimbare.

El acuză faptul că instituțiile statului ajung să funcționeze după aceleași reflexe birocratice, iar cetățeanul este cel care suportă efectele.

„Aceasta este adevărata putere. Nu conferințele de presă. Nu declarațiile televizate. Ci semnătura de pe documente, controlul asupra instituțiilor și influența exercitată zi de zi asupra administrației”, a transmis deputatul PNL.

Apel către colegii din PNL

Gigel Știrbuâ a publicat lista pentru județul Olt pentru ca oamenii să vadă cine conduce instituțiile publice. Deputatul le cere colegilor săi din PNL să facă același exercițiu și în alte județe.

„Le recomand tuturor colegilor mei, președinți de Filiala PNL, parlamentari sau oricărui membru PNL, să facă același exercițiu și să publice lista cu membrii PSD care conduc instituțiile deconcentrate din fiecare județ al țării noastre!”, a scris Știrbu.

„Să arătăm întregii țări cine conduce de fapt România de 36 de ani!”, a mai transmis deputatul PNL.

Liberalul susține că, dacă puterea administrativă a PSD a rămas aproape intactă, atunci nu ar fi vorba despre o retragere reală de la putere, ci doar despre o schimbare de mesaj politic.

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