O noapte furtunoasă și Soțiile noastre, la mijloc de octombrie

Municipiile București, Pitești, Ploiești și Călărași găzduiesc în perioada 13–15 octombrie trei spectacole de teatru: „O noapte furtunoasă”, în viziunea regizorală a lui Vlad Zamfirescu, „BRASTALICO FABADULU sau Ața și năvodu’ ei… de viață” și „Soțiile noastre”, o comedie despre prietenie, adevăruri ascunse și relații complicate.

„O noapte furtunoasă”

13 octombrie, ora 20:00 – București, TNB Sala „Ion Caramitru”

14 octombrie, ora 19:00 – Pitești, Casa de Cultură a Sindicatelor

„O noapte furtunoasă”, în viziunea regizorală a lui Vlad Zamfirescu, prinde viață într-un decor de mahala vibrantă și autentic românească, unde se amestecă hazul caragialian cu duioșia nostalgică a unei lumi care parcă nu mai există. În acest univers pitoresc, în care bucătăria devine scena unor dueluri domestice și politice savuroase, personajele clasice ale lui Caragiale sunt reinterpretate cu prospețime și umor irezistibil. Maia Morgenstern dă viață unei Zița explozive, în timp ce Marius Manole aduce profunzime și ironie unui Rică Venturiano care pendulează între ridicol și fragilitate. Jupân Dumitrache (Niculae Urs) și Ipingescu (Mircea Rusu) animă atmosfera cu replici savuroase și gesturi teatrale pline de culoare, iar Carmen Tănase strălucește într-o Veta ce păstrează ordinea într-o lume ce pare pe cale să explodeze. Muzica lui Jean Moscopol, mirosul de mâncare aburindă și dinamica neașteptată dintre personaje conturează o montare modernă, dar profund ancorată în spiritul caragialian.

„BRASTALICO FABADULU sau Ața și năvodu’ ei… de viață”

14 octombrie, ora 19:00 – Călărași, Centru Județean de Cultură

Piesa „BRASTALICO FABADULU sau Ața și năvodu’ ei… de viață!” aduce pe scenă o comedie cu muzică și emoție, în care iubirea și trădarea se întâlnesc într-o seară plină de surprize. Constantin Cotimanis și Tania Popa dau viață unui cuplu aflat la răscruce, iar apariția Iuliei Dumitru și a carismaticului Cătălin Crișan, în rolul său propriu, declanșează un carusel de întrebări, adevăruri ascunse și situații comice. Atmosfera este îmbogățită de muzica originală semnată de Adrian Daminescu.

„Soțiile noastre”

15 octombrie, ora 19:00 – Ploiești, Casa de Cultură a Sindicatelor

Trei prieteni, Paul, Max și Silviu au întâlnire într-o seară pentru o partidă lungă de cărți. Dar ceea ce pare a fi o întâlnire obișnuită se transformă într-o comedie spumoasă în care conversațiile lor dinamice dezvăluie personaje complexe cu povesti de viață surprinzătoare. Dar oare ce se ascunde în spatele cărților și discuțiilor pline de umor? Cosmin Seleși, Răzvan Oprea și Lucian Ghimiși ți-au pregătit o comedie învăluită într-o notă de mister.