Olise îi ia recordul lui Pele, Mbappe sare peste Messi. Francezii au bătut recorduri pe bandă rulantă, deși au pierdut „finala mică” a Cupei Mondiale

Cu toate că Franța a pierdut finala împotriva Angliei cu scorul de 4-6, jucătorii de atac francezi au stabilit noi recorduri pentru Cupa Mondială. Michael Olise, jucătorul de bandă al lui Bayern Munchen, a trecut peste Pele în clasamentul celor mai multe pase de gol date într-un singur turneu. Nici Kylian Mbappe nu s-a lăsat mai prejos: a devenit cel mai bun marcator al Cupei Mondiale.

Olise, peste Pele

Michael Olise a dat două pase decisive în „finala mică” de ieri dintre Franța și Anglia, ambele la reușite ale lui Mbappe. Prin aceste pase, Olise a atins cifra de 7 assisturi în cadrul Cupei Mondiale 2026. Michael Olise depăşeşte astfel recordul lui Pelé, care a dat şase pase decisive la Cupa Mondială din 1970, relatează News.ro. De menționat este însă că măsurătorile pentru această statistică au început la Mondialul din 1966.

Interesant este că 5 dintre cele 7 pase decisive date de Olise au fost pentru Mbappe, care a spart de asemenea un record în finala mică. Cu o dublă marcată din pasele atacantului lui Bayern Munchen, Mbappe a devenit cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale.

Atacantul echipei „Les Bleus” a marcat de 4 ori în 2018, de 8 ori în 2022 şi are acum 10 goluri în 2026. Totalul de 22 de goluri îl plasează chiar deasupra lui Lionel Messi, actualul deținător ar recordului. De menționat însă că Messi joacă azi la Cupa Mondială împotriva Spaniei, în „finala mare”, deci argentinianul își poate recâștiga recordul.

Mbappe: Messi va marca, cu siguranţă

În ciuda acestei reușite, Kylian Mbappe nu s-a arătat foarte mulțumit. Acesta este sigur că Lionel Messi va înscrie în marea finală. Totodată, Mbappe a explicat faptul că, pentru el, e mai important succesul echipei.

„Messi va marca, cu siguranţă”, spune Mbappé. „Încerc doar să-mi ajut echipa să câştige. Când înscrii multe goluri la Cupa Mondială, asta te propulsează într-o altă categorie. Mi-ar fi plăcut să nu fiu cel mai bun marcator din istorie şi să joc meciul de mâine. E bine pentru moştenirea lăsată, dar astăzi nu este primul lucru la care mă gândesc.”

Kylian Mbappe, atacantul lui Real Madrid, are însă timpul de partea sa. La doar 27 de ani, vârful francez ar putea să-și extindă recordul la următoarele ediții ale Cupei Mondiale.

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