Omule, alege-ți munca!

Am crescut un copil,

Am sădit mai mulți pomi și copaci.

Am zidit mai multe case și am reparat alte cîteva,

Am donat una și niște proprietăți. Am restaurat o biserică.

Am promovat foarte mulți ziariști

și mulți dintre ei (nu pot spune cît de mulți) m-au dezamăgit.

Am lansat un slogan care a făcut carieră

(Români, vi se pregătește ceva!)

Am luat cîteva premii și am avut parte de înjurături și amenințări,

Am scris un articol care s-a difuzat zeci de milioane de exemplare tipărite,

A fost citit pe nenumărate posturi de radio și reprodus pe site-urile marilor televiziuni americane,

L-am citit în direct pe o rețea de radio cu 40 de milioane de ascultători,

Am fost plimbat peste Ocean pentru a fi arătat ca autorul unei curiozități,

Mi s-a propus să devin cetățean de onoare într-un oraș pe care nu-l cunoșteam și am refuzat.

Mi s-au propus funcții și ranguri și am spus, nu, mulțumesc!

Am iubit de mai multe ori și am pierdut cam de tot atîtea, minus una.

Am făcut mai multe munci.

Am trudit la grajd, am lucrat la pădure în nopți cu zăpezi înghețate și cu copaci trosnind de frig, am furat fructe, porumb de fiert și niște lemne

Am muncit în fabrică, pe schimburi.

Am lucrat la cîmp, la batoză și am cărat cu căruța și cu roaba.

Am lucrat la patru reviste celebre în anii comunismului: Viața studențească, Amfiteatru, Secvența și Flacăra.

Am inițiat revista de Fotbal editată de Sportul Studențesc,

Am întemeiat un post de radio, o firmă de publicitate, o revistă dreaptă (Expres).

Am condus două ziare (Evenimentul zilei și Cotidianul), deși nu am visat niciodată să fiu manager de cotidian.

Am avut într-un an o sută de procese și plângeri penale

Am visat să scriu un roman care să facă înconjorul lumii și n-am reușit.

Am înțeles că nu pot.

Am publicat trei cărți de reportaj care spun ceva.

Am bătut Europa și o parte din restul lumii și m-aș întoarce în toate locurile prin care am fost, inclusiv în cele în care am fost bătut măr.

Nu am falimentat nici o societate comercială,

Am fost partener în diverse firme cu trei mari grupuri ale planetei (Omnicom, Bertelsmann și Lagardere).

Mi-am dorit să fiu ziarist și asta am fost.

Și dacă ar fi ca la 75 de ani să dau cuiva un sfat, acela ar fi unul simplu:

– Omule, alege-ți munca în care să nu simți că îmbătrînești!