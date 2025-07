Petrom și israelienii NewMed au contractat platforma de foraj gaz în Marea Neagră bulgărească

Petrom și israelienii NewMed Energy Balkan, subsidiară a New Med Energy, anunță contractarea de la Noble Corporation a navei pentru forarea a două sonde de explorare offshore în Marea Neagră, în largul Bulgariei, potrivit unui anunț remis bursei. Han Asparuh este un perimetru de explorare situat în vestul Mării Negre din Bulgaria, la sud de perimetrul Neptun Deep din România și are o suprafață de 13.712 km², cu adâncimi ale apei puțin sub 2.000 m.

Campania de foraj este așteptată să înceapă în trimestrul IV al acestui an și să dureze aproximativ patru luni.