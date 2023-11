Lovitură dură pentru iubitorii muntelui. Ordonanța măsurilor fiscale ar putea să ne lase fără SALVATORI MONTANI, scriu colegii de la Cotidianul de Hunedoara.

Dacă veți merge la munte, în drumeție sau la schi și veți avea nevoie de ajutor din partea Salvamontului, este posibil să nu-l primiți. Sau să-l primiți cu întârziere. Legea măsurilor fiscale (nr. 296/2023) a lui Ciolacu ar putea băga în colaps serviciile de salvare montană din toată țara!

Actul normativ prevede reducerea personalului cu 15 la sută precum și desființarea/comasarea structurilor care au mai puțin de 50 de angajați. Asta, în condițiile în care, Salvamontul își desfășoară activitatea cu un număr redus de angajați.

Serviciile de salvare montană și speologică sunt organizate, în majoritatea cazurilor, în subordinea consiliilor județene. Salvamont Hunedoara are, în momentul de față, 21 de angajați. Dintre aceștia, patru se ocupă și de munca administrativă.

Conform legii, salvamontiștii hunedoreni trebuie să asigure permanența cu formații de minimum șase persoane, în două puncte, în Retezat și în Valea Jiului. După reducerea de personal de 15 la sută, ar trebui concediați trei salvatori montani. Prin urmare, nu ar mai putea asigura nici permanența cu echipe complete, ceea ce ar fi contrar legilor de funcționare a acestui serviciu public.

„În 2006, aveam o medie de 200 de acțiuni de salvare pe an. Acum avem aproximativ 450 de acțiuni de salvare pe an. Cu toate acestea, noi funcționăm cu echipe restrânse numeric. Un salvamontist care pleacă într-o misiune de căutare – salvare, nu are un program de opt ore. Am avut acțiuni care au durat și trei zile. Cum le asiguri acestor oameni timpul necesar de odihnă? Dacă vom avea o reducere de personal, nu vom mai avea echipe complete, practic vom nu vom mai putea funcționa. Pe de altă parte, pregătirea unui salvamontist este de durată și costisitoare. Abia la 35 de ani ajunge să fie un salvator bun”, a declarat Ovidiu Bodean, șeful Serviciului Salvamont Hunedoara.