Oțetul de mere ajută tinerii să slăbească

Efectul oțetului de mere este atribuit acidului acetic pe care îl conține. Mai multe studii au arătat că acesta se leagă de receptorii cuplați cu proteina G din țesuturile sensibile la insulină. Se discută, de asemenea, despre un efect inhibitor asupra lipogenezei și gluconeogenezei și o activare a oxidării acizilor grași. În plus, acidul acetic favorizează secreția hormonilor intestinali GLP-1 și PYY, care reduc pofta de mâncare, in vitro și in vivo.