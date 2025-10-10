Pactul pe imigraţie. Polonia se aliniază Budapestei

La două luni de la preluarea puterii, preşedintele polonez Karol Nawrocki se opune ferm pactului european în privinţa migraţiei şi azilului. Susţinut de Viktor Orbán, el respinge relocarea obligatorie a imigranţilor, relatează Le Figaro.

Conflictul cu Bruxelles-ul este oficial. Într-o scrisoare adresată preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, datată 7 octombrie şi făcută publică joi pe X de şeful său de cabinet, Paweł Szefernaker, preşedintele Republicii Polone Karol Nawrocki şi-a reafirmat respingerea categorică a pactului european privind migraţia şi azilul.

„Nu voi consimţi la punerea în aplicare a pactului privind migraţia şi azilul în Polonia”, scrie şeful statului, care este în funcţie din 6 august 2025. Preşedintele precizează, de asemenea, că se aşteaptă ca Bruxelles-ul să ţină seama de poziţia Poloniei în elaborarea viitoarelor sale planuri în materie de migraţie.

Este o poziţie conformă cu promisiunile sale din campania electorală, în care se angajase să se opună frontal mecanismului adoptat de Uniunea Europeană pentru a repartiza mai echitabil primirea solicitanţilor de azil între statele membre.

Potrivit Polskie Radio, radioul public naţional al Poloniei, Marcin Przydacz, şeful Biroului prezidenţial pentru politică internaţională, consideră că scrisoarea este oportună, în contextul în care Comisia Europeană se pregăteşte să prezinte proiectele sale anuale privind migraţia înainte de 15 octombrie. Înainte de a pleca împreună cu preşedintele în Estonia, el a precizat că Polonia „nu va accepta nicio decizie care ar afecta securitatea sa internă”.

Deşi Guvernul şi Preşedinţia din Polonia sunt în echipe politice adverse, acelaşi ton a fost adoptat şi de ministrul de interne, Marcin Kierwiński, care a asigurat că Varşovia susţine cooperarea europeană, respingând însă orice dispoziţie care obligă statele membre să relocheze imigranţii.

Viktor Orbán salută o „rebeliune”

Reacţia din Ungaria nu a întârziat să apară. Prim-ministrul ungar Viktor Orbán, oponent consecvent al politicilor migratorii ale UE, şi-a susţinut public omologul polonez: „Europa se află într-un moment de cotitură: preşedintele Nawrocki refuză să pună în aplicare pactul pentru migraţie în Polonia. Şi noi îl refuzăm. Acum suntem doi. Dacă se alătură şi un al treilea, va fi deja o rebeliune”, a declarat el pe X.

Dacă nu poate, singur, să retragă Polonia din pactul european, reaminteşte Euractiv, Karol Nawrocki intenţionează să blocheze mecanismul de relocare obligatorie a imigranţilor. În scrisoarea sa, el recunoaşte că migraţia ilegală reprezintă o provocare europeană, dar consideră că răspunsul trebuie să se situeze la sursă, prin combaterea traficanţilor şi consolidarea protecţiei frontierelor externe.

Varşovia se declară însă dispusă să coopereze în alte domenii: schimbul de informaţii, operaţiuni comune sau asistenţă tehnică pentru ţările supuse presiunii migraţioniste. Dar refuză orice constrângere impusă de Bruxelles, alăturându-se astfel poziţiei Ungariei, care solicită o derogare de la acordul adoptat în mai 2024.

Budapesta, care apără o Europă „creştină” şi se opune primirii solicitanţilor de azil, a fost deja condamnată de mai multe ori de justiţia europeană pentru nerespectarea legislaţiei UE.