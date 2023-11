Participant de vază la WiDS România 2024

A patra ediție WiDS (Women in Data Science) România o aduce la București, în premieră, pe Margot GERRITSEN, co-fondatoarea WiDS și profesoară la Universitatea Stanford. Alături de ea, pe scena conferinței din 21 martie 2024 vor urca alte 25 de specialiste în acest domeniu. Reprezentarea femeilor la nivel mondial în știința de date este una încă redusă, dar noua meserie va fi, în curând, una dintre cele mai căutate și bine plătite din lume, spun specialiștii.

„Prin această nouă ediție ne propunem să atragem atenția asupra necesității sporirii progresului tehnologic în România, cu accent pe educație, cercetare, folosirea inteligentă a datelor și inovație. Scopul nostru este să reglementăm Data Science ca domeniu de studiu și ocupația de Data Scientist ca profesie independentă, recunoscută în Codul Ocupațiilor din România. Totodată, dezbaterea online „AI Further Challenges”, organizată în preambulul conferinței, va fi moderată de Dl. Daniel E. HO, consilierul Casei Albe pe politici AI, și sunt sigură că ne va furniza informații cruciale,” a declarat Mariana Ungureanu, Ambasadoarea WiDS pentru România și fondatoarea Think Tank-ului 360.

WiDS România 2024 vine în premieră și cu alte nume sonore din știința datelor, digitalizării, inteligenței artificiale și inovării: Shir Meir LADOR, Data Science Group Manager la Intuit, Ambasador WiDS Tel Aviv, Sevda MEMET, PhD, MBA, MPP, Head of Healthcare Accelerator la Universitatea Stanford, Lucia ASANACHE, Head of Community la Tony Blair Institute for Global Change, Mihaela ULIERU, profesoară, Președintă la IMPACT Institute for the Digital Economy, Veronica ȘTEFAN, expert AI la Council of Europe, Elif MEMET, MBA, MPP, studentă la Harvard Kennedy School și Harvard Business School, David Rubenstein Fellow la Harvard’s Center for Public Leadership.

Premergător conferinței, va avea loc târgul de joburi în format online, prin care se va facilita procesul de recrutare al tinerilor talentați din cadrul universităților participante la competiție, prin interacțiunea directă cu toate companiile implicate.

Un alt punct important al ediției 2024 constă în îmbunătățirea imaginii României pe plan internațional prin participarea instituțiilor de învățământ superior la WiDS Datathon, o competiție internațională anuală lansată de Stanford la care participă în jur de 4000 de participanți din peste 100 de țări. La Datathon 2024 ”Equity in Healthcare” vor participa cu echipe: Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București; Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași; Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca; Academia Forțelor Terestre ”Nicolae Bălcescu” din Sibiu; Academia de Studii Economice din București; Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T.Popa” din Iași și Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București.

Despre Think Tank 360:

Think Tank 360 este prima organizație nonguvernamentală din țară care susține și dezvoltă comunitatea de Data Science în România și care depune efort în reglementarea acestui domeniu ca profesie independentă.

Think Tank 360 este prima instituție nonguvernamentală din țară care a pus bazele cooperării cu Universitatea Stanford în domeniul Data Science prin Inițiativa WiDS Worldwide fondată în 2015.

Think Tank 360 are misiunea de a facilita interacțiunea dintre entitățile guvernamentale, nonguvernamentale, mediul academic, sectorul privat și societatea civilă în scopul atingerii unei sinergii în ceea ce privește sporirea progresului tehnologic în România, cu accent pe educație, cercetare, folosirea inteligentă a datelor și inovație. În plus, pune accent pe diversitate, echitate și incluziune, ca fundamente extrem de importante a unei dezvoltări sociale sănătoase.

Pe parcursul celor 4 ani de activitate, aproximativ 6000 de persoane au fost beneficiari ai inițiativelor Think Tank 360.

Despre WiDS Worldwide:

Women in Data Science (WiDS) Worldwide este o inițiativă globală care are misiunea de a obține o reprezentare de 30% a femeilor în educație, inovare și leadership până în 2030, cu o viziune pe termen lung a unei reprezentări depline și egale în procesul decizional, prosperitate economică și oportunități.

WiDS Worldwide are peste 500 de ambasadori în lume, 200 de evenimente regionale în peste 50 de state, programe și inițiative impunătoare: WiDS Worldwide Conferences; WiDS Datathons; WiDS NextGen; WiDS Uplink.

Principiile fundamentale ale WiDS Worldwide: Diversitatea, Echitatea și Incluziunea.