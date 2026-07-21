Potrivit sursei citate, femeia fusese reţinută în urma „reacţiei de auto-apărare pe care a avut-o după ce s-a trezit în camera unui necunoscut, în centrul Bucureştiului”, unde ar fi fost agresată sexual după ce i-ar fi fost date substanţe ilegale în clubul în care se afla.

Partidul SENS condamnă atacul asupra unei femei trans comis în secția de poliție 27 din Municipiul București și solicită atât pedepsirea urgentă a agresorilor, cât și adoptarea unui Plan Național de Acțiune pentru combaterea infracțiunilor motivate de ură.

În contextul atacului suferit de o femeie trans în secția de poliție 27 din Municipiul București și semnalat de către Asociația ACCEPT, Partidul SENS face următoarele precizări:

Considerăm că genul acesta de comportament este una dintre cauzele principale ale ratei scăzute de raportare a infracțiunilor motivate de ură de către persoanele LGBTIQ+. Exact de acest tip de comportament, transfob și homofob, din partea autorităților, se tem persoanele din comunitatea LGBTIQ+ atunci când sunt victimele infracțiunilor motivate de ură, care preferă astfel să nu raporteze.

„Ca persoană trans, aș dori să fie clar că pentru noi gravitatea acestui caz este exacerbată de faptul că agresiunea a avut loc într-o instituție care are obligația de a proteja cetățenii. Atunci când violența sau umilirea vin chiar din partea celor însărcinați să ofere protecție, mesajul transmis comunității este că nu există un loc sigur în care să poată cere ajutor. Efectul este evident unul care depășește cazul individual și contribuie la neîncrederea profundă a persoanelor trans în instituțiile statului.” a declarat Valentina Biru, membră SENS.

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Este necesară urgentarea investigației, Poliția Națională și Parchetul Militar au datoria să comunice cât mai repede rezultatele acestei anchete, iar autorii să fie pedepsiți corespunzător, luând în calcul articolele specifice din Codul Penal. Semnalăm că este necesară încadrarea corectă a acestei agresiuni, și anume drept o infracțiune motivată de ură.

România a fost deja condamnată la CEDO în cauza M.C. și A.C. î. României pentru că nu a investigat un atac homofob. Vrem să vedem că autorii acestei agresiuni motivate de transfobie sunt identificați și pedepsiți corespunzător.

Acest atac asupra unei persoane trans arată câtă nevoie este ca România să adopte un Plan Național de Acțiune în domeniul infracțiunilor motivate de ură, care să abordeze inclusiv homofobia și transfobia existentă în instituțiile publice, și să pună în centrul răspunsului instituțional la aceste infracțiuni nevoile specifice ale victimelor. Solicităm decidenților elaborarea și adoptarea de urgență a unui astfel de Plan Național de Acțiune, luând în considerare situația persoanelor LGBTIQ+ ca victime vulnerabile, cu precădere cea a persoanelor trans.

Este necesar ca un viitor Plan Național de Acțiune în domeniul infracțiunilor motivate de ură să fie completat cu măsuri din domeniul violenței sexuale, iar toate acestea să beneficieze de resurse adecvate pentru a deveni realitate, în sprijinul victimelor.

Siguranța cetățenilor

Nu în ultimul rând, partidul SENS solicită Poliției Naționale mai puțină regie la comunicare și mai multe acțiuni pentru siguranța cetățenilor.

Bellehaze, o persoană trans, creatoare de conţinut, din Franţa, se afla la Bucureşti, la începutul lunii iunie. Voia să participe la un eveniment internaţional dedicat industriei web pentru adulţi.

„După conferinţă, femeia a ieşit în oraş, dar nu mai are multe amintiri din acea noapte. S-a trezit în camera unui necunoscut, care, cel mai probabil, o sedase şi o violase. Din cauza şocului, a avut o reacţie de auto-apărare în faţa agresorului, pentru care a fost apoi escortată la Secţia de Poliţie nr. 27.

După ce a fost încătuşată de organele de ordine publică, victima a fost îmbrâncită în liftul secţiei de poliţie, acolo unde nu existau camere de supraveghere, de doi bărbaţi în uniformă. Bellehaze nu ştie dacă cei doi sunt angajaţi ai Poliţiei Române sau ai Jandarmeriei, aceştia neidentificându-se în prealabil”, afirmă reprezentanţii asociaţiei.

Sursa citată mai arată, de asemenea, că, „după bătaia din lift, doi poliţişti au obligat-o să semneze mai multe declaraţii.

A ajuns la Urgență

Ajunsă la Urgență, mărturiseşte că a fost însă tratată cu empatie atât de personalul spitalului care i-a acordat îngrijiri medicale, cât şi de ceilalţi pacienţi.

Cazul a fost preluat de Asociaţia Accept

Reprezentanţii asociației au însoţit-o în aceeaşi zi pe Bellehaze la secţia de poliţie, unde a fost înregistrată plângerea sa, însă doar pentru viol.

Organele de ordine au refuzat să o înregistreze pe cea privind agresiunile săvârşite de oamenii legii, precizează sursa citată.

”Ulterior, victima a fost examinată de INML, care a constatat agresiunea la care a fost supusă şi a înregistrat semnele bătăii la care a fost supusă”, mai arată ”Accept”.

Plângere la Parchetul Militar

Ulterior, o avocată şi un consilier juridic din cadrul asociaţiei au însoţit-o pe femeie la Parchetul Militar, unde a depus o plângere şi a fost audiată.