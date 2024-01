Pățania unor români la Paris. „Țeapa țepelor”

Un cuplu de turiști români a fost ținta unor escroci la o stație de metrou din Paris, întâmplarea fiind povestită de către femeie pe TikTok.

„Țeapa țepelor pe care am luat-o de cum am călcat în Paris. Și credeți-mă că m-am uitat înainte pe TikTok și pe internet să văd ce țepe se mai dau pe aici, dar pe asta nu am auzit-o la nimeni, Vă zic eu că am pățit-o pe propria piele.

Am venit pe aeroportul Beauvais, de acolo am luat bus care să ne aducă până în Paris. Și cum am ajuns în Paris ne-am dus la metrou să ne luăm bilete pe 3 zile, pe zona 1-5, că plănuiam să mergem și la Disney.

Am încercat să bifăm noi acolo la aparat, dar nu înțelegeam ce se întâmplă. Erau niște persoane în jur, în uniformă cu card de angajat la gât. Ei erau și pe drum, ne-au arătat cum să ajungem la metrou, la toți cei care veneam de la aeroport și ne tot ajutau pe rând să ne luăm bilete. Când au văzut că nu ne descurcăm, a venit un băiat la noi să ne ajute. A selectat biletele, dăm să plătim cu cardul, banii ne sunt reținuți, dar biletele numai nu vin.

Și ne spune că nu putem plăti cu card, decât dacă avem un card special pentru abonamente.

Zic că nu avem și spune că de asta sunt ei acolo, să ne ajute.

A ales din nou zonele, ne plătește cu cardul lui, ne ia biletele, ni le dă și zice: ‘Voi trebuie să-mi plătiți mie cash’ „, a spus românca.

„Totul s-a realizat normal, alții români înaintea noastră, alții după noi au făcut la fel. Plătim, luăm biletele, intrăm, băiatul ne bagă până la metrou, ne arată cum să urcăm, foarte de treabă.

Ne plimbăm prin Paris, și zic hai, că suntem obosiți, să luăm tot metroul spre casă, că doar avem biletele ăstea pe o zi întreagă să le folosim. Când să intrăm? Nu merg biletele, frate, nu merg!

Mergem la informații să vedem ce se întâmplă. Se uită la noi și efectiv a spus în engleză: ‘Shit!’.

Ne spune că am luat țeapă și că biletele sunt doar de o călătorie și sigur le-au schimbat. Pe bilete nu scrie niciun preț pe ele să nu îți dai seama. ‘Eu vi le-am scanat, sunt doar de o călătorie’ „, mai spune românca.

Femeia susține că totul s-a întâmplat sub ochii unor polițiști.

„Erau polițiști acolo, în timp ce ăștia ne ajutau. Erau doi oameni polițiști în uniformă, se plimbau și nu le-au zis nimeni nimic. Deci avem 155 de euro blocați pe card, 155 de euro dați cash. Și ne mai zice domnul că biletele nici nu trebuiau să coste atât”.